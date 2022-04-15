Сеть «М.Видео» вернула рассрочки в магазины Екатеринбурга

Рассрочку можно оформить лишь на 6 месяцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Цены на товары в России

В магазины «М.Видео» в Екатеринбурге вернули рассрочку на смартфоны Apple, а также компьютеры и ноутбуки, но только сроком на 6 месяцев. Об этом сообщается на сайте магазина бытовой техники.

«Воспользуйся акцией „Рассрочка 0-0-6“. В ней участвуют все ноутбуки, компьютеры, а также iPhone 13 Pro или 13 ProMax», — говорится в сообщении на сайте.

Рассрочку убирали из-за роста ключевой ставки ЦБ РФ до 20% — магазинам «М.видео», «Эльдорадо» и DNS было невыгодно брать на себя обязательство платить проценты по кредиту покупателя. «Ставка начинается от 21%, максимальная достигает 45%. Средняя одобряемая ставка в магазинах сейчас — 35%. Переплата для каждого индивидуальна, но это все равно большая сумма, даже вне зависимости от срока и суммы кредита», — сообщали ранее инсайдеры URA.RU.

Повышение ключевой ставки связано с попыткой укрепить экономическую обстановку в стране вследствие обвала рубля — курсы доллара и евро взлетели утром 24 февраля, когда началась спецоперация РФ на Украине, и повышались вплоть до середины марта. Затем постепенно стоимость валют вернулась на досанкционный уровень, после чего Центробанк принял решение понизить ставку до 17%.

Нестабильность курсов валют связана с западными санкциями в ответ на спецоперацию Вооруженных Сил России по денацификации и демилитаризации Украины. Российские власти считают операцию вынужденной, так как из-за обострения ситуации на Донбассе, увеличивался риск нарушения нацбезопасности России.

Фото: скриншот сайта «М.Видео»

Условия оформления рассрочки в магазинах «М.Видео» Фото: скриншот сайта «М.Видео»

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