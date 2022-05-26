В СПЧ обвинили Киев в приверженности фашистской идеологии

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Евромайдан. Киев, флаг украины, площадь независимости
В СПЧ заявили о фашизме на Украине Фото:

Фашизм стал частью политики Украины после 2014 года. Об этом заявил член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Брод на пресс-конференции.

«Он (фашизм — прим. URA.RU) стал основной частью политики киевских властей после переворота 2014 года. Его характерные признаки — махровая человеконенавистническая идеология, расправа с политическими оппонентами в сфере политики. Общественники, журналисты становились жертвами нападений, угроз, убийств», — сказал Брод, передает РИА «Новости». По его словам, также закрывались десятки оппозиционных СМИ, в том числе российских, потому что Украине не нужна правда.

Были случаи, связанные с антисемитизмом, об этом говорили и украинские национальные лидеры, отметил член СПЧ. На Украине принимали законы в отношении русского языка, проводили «кампанию» против православных храмов и священников, не захотевших «присягнуть» властям Киева, высказался Брод.

Россия проводит спецоперацию по освобождению Донбасса, целью которой является демилитаризация и денацификация Украины, заявлял президент РФ Владимир Путин. Также Россия помогает жителям Донецкой и Луганской народных республик, которые подвергались геноциду со стороны Украины, отмечал он.

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Фашизм стал частью политики Украины после 2014 года. Об этом заявил член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Брод на пресс-конференции. «Он (фашизм — прим. URA.RU) стал основной частью политики киевских властей после переворота 2014 года. Его характерные признаки — махровая человеконенавистническая идеология, расправа с политическими оппонентами в сфере политики. Общественники, журналисты становились жертвами нападений, угроз, убийств», — сказал Брод, передает РИА «Новости». По его словам, также закрывались десятки оппозиционных СМИ, в том числе российских, потому что Украине не нужна правда. Были случаи, связанные с антисемитизмом, об этом говорили и украинские национальные лидеры, отметил член СПЧ. На Украине принимали законы в отношении русского языка, проводили «кампанию» против православных храмов и священников, не захотевших «присягнуть» властям Киева, высказался Брод. Россия проводит спецоперацию по освобождению Донбасса, целью которой является демилитаризация и денацификация Украины, заявлял президент РФ Владимир Путин. Также Россия помогает жителям Донецкой и Луганской народных республик, которые подвергались геноциду со стороны Украины, отмечал он.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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