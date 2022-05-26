В СПЧ обвинили Киев в приверженности фашистской идеологии

26 мая 2022 в 20:03 Размер текста - 17 +

В СПЧ заявили о фашизме на Украине Фото: Валентина Свистунова © URA.RU Фашизм стал частью политики Украины после 2014 года. Об этом заявил член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Брод на пресс-конференции. «Он (фашизм — прим. URA.RU) стал основной частью политики киевских властей после переворота 2014 года. Его характерные признаки — махровая человеконенавистническая идеология, расправа с политическими оппонентами в сфере политики. Общественники, журналисты становились жертвами нападений, угроз, убийств», — сказал Брод, передает РИА «Новости». По его словам, также закрывались десятки оппозиционных СМИ, в том числе российских, потому что Украине не нужна правда. Были случаи, связанные с антисемитизмом, об этом говорили и украинские национальные лидеры, отметил член СПЧ. На Украине принимали законы в отношении русского языка, проводили «кампанию» против православных храмов и священников, не захотевших «присягнуть» властям Киева, высказался Брод. Россия проводит спецоперацию по освобождению Донбасса, целью которой является демилитаризация и денацификация Украины, заявлял президент РФ Владимир Путин. Также Россия помогает жителям Донецкой и Луганской народных республик, которые подвергались геноциду со стороны Украины, отмечал он.

Фашизм стал частью политики Украины после 2014 года. Об этом заявил член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Брод на пресс-конференции. «Он (фашизм — прим. URA.RU) стал основной частью политики киевских властей после переворота 2014 года. Его характерные признаки — махровая человеконенавистническая идеология, расправа с политическими оппонентами в сфере политики. Общественники, журналисты становились жертвами нападений, угроз, убийств», — сказал Брод, передает РИА «Новости». По его словам, также закрывались десятки оппозиционных СМИ, в том числе российских, потому что Украине не нужна правда. Были случаи, связанные с антисемитизмом, об этом говорили и украинские национальные лидеры, отметил член СПЧ. На Украине принимали законы в отношении русского языка, проводили «кампанию» против православных храмов и священников, не захотевших «присягнуть» властям Киева, высказался Брод. Россия проводит спецоперацию по освобождению Донбасса, целью которой является демилитаризация и денацификация Украины, заявлял президент РФ Владимир Путин. Также Россия помогает жителям Донецкой и Луганской народных республик, которые подвергались геноциду со стороны Украины, отмечал он.