Экономист назвал товар, без которого весь мир обречен на голод

02 июня 2022 в 06:13 Размер текста - 17 +

Без удобрений обильной урожайности не будет, заявил Хаджимурад Белхароев Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Отсутствие удобрений может привести к голоду, так как без них не будет обильной урожайности. Одним из крупных поставщиком данного товара является Россия. Между тем, Украина хоть и экспортировала за 2021 года свыше 13 млн тонн зерна, она не является основным поставщиком на мировом товарном рынке. Доцент программы «Международная экономическая безопасность» Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев оценил роль российского экспорта в предотвращении продовольственного кризиса. «РФ и Беларусь являются крупнейшими поставщиками сельхозудобрений в мире, а на этот товар наложены ограничительные меры странами Запада — морские порты попали под санкции», — отметил Белхароев в разговоре с «Прайм». При этом основными покупателями удобрений являются страны Ближнего Востока, Латинской Америки, Африки и Азии. Эксперт подчеркнул, что практически во всех странах мира плодородный слой земли исчерпан, без химических добавок обильной урожайности не будет. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверенно заявил, что мир может столкнуться с сильным голодом из-за антироссийских санкций и заблокированных украинских портов, в которых находится зерно. По его словам, введение незаконных ограничений в адрес России является гигантским шагом вперед к глубокому продовольственному кризису. Западные страны неоднократно обвиняли Россию в блокировке поставок зерна из украинских портов. Ранее министр экономического развития Германии Свенья Шульце заявила, что миру грозит самый сильный, со времен Второй мировой войны, голод, и вынужденная спецоперация России на Украине его якобы усугубляет. Однако власти РФ сообщали, что не препятствует вывозу зерна, но грузоперевозки опасны из-за дрейфующих мин, которые ранее установили в портах ВСУ и нацбаты. При этом российские военные каждый день открывают гумкоридоры на проблемных участках. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Отсутствие удобрений может привести к голоду, так как без них не будет обильной урожайности. Одним из крупных поставщиком данного товара является Россия. Между тем, Украина хоть и экспортировала за 2021 года свыше 13 млн тонн зерна, она не является основным поставщиком на мировом товарном рынке. Доцент программы «Международная экономическая безопасность» Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев оценил роль российского экспорта в предотвращении продовольственного кризиса. «РФ и Беларусь являются крупнейшими поставщиками сельхозудобрений в мире, а на этот товар наложены ограничительные меры странами Запада — морские порты попали под санкции», — отметил Белхароев в разговоре с «Прайм». При этом основными покупателями удобрений являются страны Ближнего Востока, Латинской Америки, Африки и Азии. Эксперт подчеркнул, что практически во всех странах мира плодородный слой земли исчерпан, без химических добавок обильной урожайности не будет. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверенно заявил, что мир может столкнуться с сильным голодом из-за антироссийских санкций и заблокированных украинских портов, в которых находится зерно. По его словам, введение незаконных ограничений в адрес России является гигантским шагом вперед к глубокому продовольственному кризису. Западные страны неоднократно обвиняли Россию в блокировке поставок зерна из украинских портов. Ранее министр экономического развития Германии Свенья Шульце заявила, что миру грозит самый сильный, со времен Второй мировой войны, голод, и вынужденная спецоперация России на Украине его якобы усугубляет. Однако власти РФ сообщали, что не препятствует вывозу зерна, но грузоперевозки опасны из-за дрейфующих мин, которые ранее установили в портах ВСУ и нацбаты. При этом российские военные каждый день открывают гумкоридоры на проблемных участках.