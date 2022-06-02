Байден поставил условие Финляндии и Швеции для вступления в НАТО

Президент США Джо Байден заявил, что готов поддержать ускоренное вступление Финляндии и Швеции в НАТО при условии, что интересы всех союзников в сфере безопасности будут учтены. Об этом сообщается в пресс-релизе Белого дома.
«[Джо Байден и генсек НАТО Йенс Столтенберг] приветствовали заявки Финляндии и Швеции на членство в НАТО. Президент Байден заявил о своей решительной поддержке усилий Столтенберга по содействию быстрому процессу расширения альянса при учете интересов всех союзников в сфере безопасности», — сообщает пресс-служба Белого дома.
Президент США Джо Байден заявил, что готов поддержать ускоренное вступление Финляндии и Швеции в НАТО при условии, что интересы всех союзников в сфере безопасности будут учтены. Об этом сообщается в пресс-релизе Белого дома. «[Джо Байден и генсек НАТО Йенс Столтенберг] приветствовали заявки Финляндии и Швеции на членство в НАТО. Президент Байден заявил о своей решительной поддержке усилий Столтенберга по содействию быстрому процессу расширения альянса при учете интересов всех союзников в сфере безопасности», — сообщает пресс-служба Белого дома. Ранее Финляндия и Швеция совместно подали заявку на вступление в НАТО. Тогда Турция заблокировала начало переговоров о вступлении этих стран в альянс и выдвинула ряд требований, которые должны выполнить Финляндия и Швеция прежде чем подавать заявки. В Китае раскрыли контрмеры России, которые будут предприняты в случае расширения НАТО. В США предрекли НАТО кошмар из-за принятия Финляндия.