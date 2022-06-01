В Китае раскрыли действия России при расширении НАТО

Россия примет ряд контрмер в ответ на дальнейшее расширение НАТО, считает Ван Сяньцзюй
новость из сюжетаШвеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО
Россия использует минимум четыре контрмеры в случае продолжения расширения НАТО. Об этом пишет сотрудник Народного университета Китая Ван Сяньцзюй в статье для издания «Хуаньцю шибао».
- Во-первых, Кремль даст резкое предупреждение о серьезных последствиях нового витка расширения НАТО. России придется укреплять свои сухопутные, военно-морские и воздушные силы в регионе Балтийского моря;
- Во-вторых, последует дальнейшее усиление роли Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Ожидаются совместные военные учения стран-участниц в Казахстане;
- В-третьих, Кремль будет уделять больше внимания сотрудничеству с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС). Некоторые аналитики считают, что в условиях обострения конфликта между США, Европой и Россией, дальнейшего расширения НАТО, ОДКБ может в будущем сотрудничать с ШОС в большем количестве областей;
- В-четвертых, Россия углубит Евразийский экономический союз. Заседание Высшего совета Евразийской экономической комиссии, высшего органа Евразийского экономического союза, состоялось 27 мая, и месседж этого заседания состоял в том, что «Евразийский экономический союз должен воспользоваться своим геоэкономическим положением», пишет Ван Сяньцзюй.
Ранее Финляндия и Швеция совместно подали заявку на вступление в НАТО. Президент России Владимир Путин отметил, что отказ этих стран от традиционной политики нейтралитета «был бы ошибочным». Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Россия ответит Финляндии и Швеции на вступление в НАТО. Путин подчеркнул, что расширение альянса носит искусственный характер и служит целям США, пишет «Дни.ру».
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