В Китае раскрыли действия России при расширении НАТО 02 июня 2022 в 08:51 Размер текста - 17 + Россия примет ряд контрмер в ответ на дальнейшее расширение НАТО, считает Ван Сяньцзюй Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО Россия использует минимум четыре контрмеры в случае продолжения расширения НАТО. Об этом пишет сотрудник Народного университета Китая Ван Сяньцзюй в статье для издания «Хуаньцю шибао». Во-первых, Кремль даст резкое предупреждение о серьезных последствиях нового витка расширения НАТО. России придется укреплять свои сухопутные, военно-морские и воздушные силы в регионе Балтийского моря;

Во-вторых, последует дальнейшее усиление роли Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Ожидаются совместные военные учения стран-участниц в Казахстане;

В-третьих, Кремль будет уделять больше внимания сотрудничеству с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС). Некоторые аналитики считают, что в условиях обострения конфликта между США, Европой и Россией, дальнейшего расширения НАТО, ОДКБ может в будущем сотрудничать с ШОС в большем количестве областей;

В-четвертых, Россия углубит Евразийский экономический союз. Заседание Высшего совета Евразийской экономической комиссии, высшего органа Евразийского экономического союза, состоялось 27 мая, и месседж этого заседания состоял в том, что «Евразийский экономический союз должен воспользоваться своим геоэкономическим положением», пишет Ван Сяньцзюй. Ранее Финляндия и Швеция совместно подали заявку на вступление в НАТО. Президент России Владимир Путин отметил, что отказ этих стран от традиционной политики нейтралитета «был бы ошибочным». Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Россия ответит Финляндии и Швеции на вступление в НАТО. Путин подчеркнул, что расширение альянса носит искусственный характер и служит целям США, пишет «Дни.ру». Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU . Россия использует минимум четыре контрмеры в случае продолжения расширения НАТО. Об этом пишет сотрудник Народного университета Китая Ван Сяньцзюй в статье для издания «Хуаньцю шибао». Ранее Финляндия и Швеция совместно подали заявку на вступление в НАТО. Президент России Владимир Путин отметил, что отказ этих стран от традиционной политики нейтралитета «был бы ошибочным». Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Россия ответит Финляндии и Швеции на вступление в НАТО. Путин подчеркнул, что расширение альянса носит искусственный характер и служит целям США, пишет «Дни.ру». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям