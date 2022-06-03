В Киеве назвали срок согласования нового пакета санкций Евросоюза

03 июня 2022 в 23:54 Размер текста - 17 +

Новый пакет санкций против РФ будут согласовывать 2-3 месяца, считает Давид Арахамия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Евросоюз согласует седьмой пакет санкций примерно в августе—сентябре 2022 года. Об этом заявил член украинской делегации на переговорах с Россией, депутат Верховной рады Давид Арахамия. «Я считаю, что это займет 2-3 месяца точно, потому что [санкции] проходят парламентские комитеты, а сейчас после июня будут каникулы у многих парламентов [европейских государств], поэтому это нужно будет делать уже после их возвращения», — сказал Давид Арахамия в эфире национального телемарафона, передает «Интерфакс». По его мнению, в седьмой пакет санкций может войти полное эмбарго на энергоресурсы из РФ и отключение всех российских банков от международной платежной системы SWIFT. Парламентарий подчеркнул, что новые так называемые «smart-санкции» будут точечными и болезненными. В пример он привел возможность введения санкций против страховых компаний, которые, по его словам, должны отбить желание у перевозчиков браться за транспортировку российской нефти. Ранее сообщалось, что послы Евросоюза утвердили шестой пакет санкций против России, который включает в себя частичное эмбарго на нефть из РФ. 3 июня ЕС опубликовал новый пакет санкций на сайте европейского совета. В планах ЕС отключить несколько российских банков, включая Сбербанк, от SWIFT. Экономист Сергей Пикин в беседе с URA.RU заявил, что Россия оставит Европу без дешевой нефти. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х годов и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, а также запрет ее культуры, табу на правду об истории России.

Евросоюз согласует седьмой пакет санкций примерно в августе—сентябре 2022 года. Об этом заявил член украинской делегации на переговорах с Россией, депутат Верховной рады Давид Арахамия. «Я считаю, что это займет 2-3 месяца точно, потому что [санкции] проходят парламентские комитеты, а сейчас после июня будут каникулы у многих парламентов [европейских государств], поэтому это нужно будет делать уже после их возвращения», — сказал Давид Арахамия в эфире национального телемарафона, передает «Интерфакс». По его мнению, в седьмой пакет санкций может войти полное эмбарго на энергоресурсы из РФ и отключение всех российских банков от международной платежной системы SWIFT. Парламентарий подчеркнул, что новые так называемые «smart-санкции» будут точечными и болезненными. В пример он привел возможность введения санкций против страховых компаний, которые, по его словам, должны отбить желание у перевозчиков браться за транспортировку российской нефти. Ранее сообщалось, что послы Евросоюза утвердили шестой пакет санкций против России, который включает в себя частичное эмбарго на нефть из РФ. 3 июня ЕС опубликовал новый пакет санкций на сайте европейского совета. В планах ЕС отключить несколько российских банков, включая Сбербанк, от SWIFT. Экономист Сергей Пикин в беседе с URA.RU заявил, что Россия оставит Европу без дешевой нефти. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х годов и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, а также запрет ее культуры, табу на правду об истории России.