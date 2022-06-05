Глава МИД Италии заявил о мировой войне за хлеб

05 июня 2022 в 17:22 Размер текста - 17 +

На Украине заблокировано 30 млн тонн пшеницы, заявил Луиджи Ди Майо Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Мир столкнулся с глобальной войной за хлеб из-за украинского зерна, которое не могут вывезти из страны. Об этом заявил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо. «Мировая война за хлеб уже идет, и мы должны ее остановить. Из Украины не могут вывезти 30 млн тонн пшеницы. Без этого зерна мы рискуем тем, что в Африке разразятся новые войны. Мы рискуем политической нестабильностью, распространением террористических организаций и переворотами», — передает слова Ди Майо газета Agenzia Italia. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. В Кремле заявили, что из-за введения антироссийских санкций и блокирования украинских портов, в которых находится зерно, мир может столкнуться с сильным голодом. Владимир Путин отметил, что продовольственный кризис из-за застрявшего в портах Украины зерна можно решить вывозом его через другие территории. Президент подчеркнул, что Россия не мешает вывозу зерна. Все самое важное о спецоперации на Украине за сутки — в одном письме. Подпишитесь на наш дайджест!

Мир столкнулся с глобальной войной за хлеб из-за украинского зерна, которое не могут вывезти из страны. Об этом заявил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо. «Мировая война за хлеб уже идет, и мы должны ее остановить. Из Украины не могут вывезти 30 млн тонн пшеницы. Без этого зерна мы рискуем тем, что в Африке разразятся новые войны. Мы рискуем политической нестабильностью, распространением террористических организаций и переворотами», — передает слова Ди Майо газета Agenzia Italia. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. В Кремле заявили, что из-за введения антироссийских санкций и блокирования украинских портов, в которых находится зерно, мир может столкнуться с сильным голодом. Владимир Путин отметил, что продовольственный кризис из-за застрявшего в портах Украины зерна можно решить вывозом его через другие территории. Президент подчеркнул, что Россия не мешает вывозу зерна.