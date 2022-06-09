09 июня 2022

Паоло Ваноли и его тренерский штаб покинули «Спартак»

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Чемпионат России 2017/18, 26 тур: ФК
Слухи о его увольнении появились после победы в Кубке России Фото:

Паоло Ваноли покидает пост главного тренера «Спартака». Об этом рассказали официальные представители футбольного клуба.

«Пригласив Паоло в конце прошлого года, наш клуб рассчитывал на долгосрочное сотрудничество. И своей работой за эти полгода, которая привела красно-белых к первой за 19 лет победе в Кубке России, Паоло доказал свой профессионализм. Однако по ряду обстоятельств, не зависящих от „Спартака“, тренер принял непростое решение оставить свой пост», — говорится в сообщении на официальном сайте «Спартака».

Бывший тренер футбольного клуба Рауль Рианчо прокомментировал уход Паоло Ваноли из команды, сказав, что это личное решение, которое все должны уважать. По его словам, у него не было возможности следить за работой Паоло Ваноли.

Ранее 4 июня владелец футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун говорил о том, что итальянское посольство оказывало давление на главного тренера клуба Паоло Ваноли и спортивного директора Лука Каттани, которые являются гражданами Италии. 9 мая столичный клуб завоевал Кубок России, после чего появились слухи об уходе Ваноли из «Спартака», однако клуб опровергал эту информацию. Сам Ваноли возглавил «Спартак» в декабре 2021 года, передает МК.

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Паоло Ваноли покидает пост главного тренера «Спартака». Об этом рассказали официальные представители футбольного клуба. «Пригласив Паоло в конце прошлого года, наш клуб рассчитывал на долгосрочное сотрудничество. И своей работой за эти полгода, которая привела красно-белых к первой за 19 лет победе в Кубке России, Паоло доказал свой профессионализм. Однако по ряду обстоятельств, не зависящих от „Спартака“, тренер принял непростое решение оставить свой пост», — говорится в сообщении на официальном сайте «Спартака». Бывший тренер футбольного клуба Рауль Рианчо прокомментировал уход Паоло Ваноли из команды, сказав, что это личное решение, которое все должны уважать. По его словам, у него не было возможности следить за работой Паоло Ваноли. Ранее 4 июня владелец футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун говорил о том, что итальянское посольство оказывало давление на главного тренера клуба Паоло Ваноли и спортивного директора Лука Каттани, которые являются гражданами Италии. 9 мая столичный клуб завоевал Кубок России, после чего появились слухи об уходе Ваноли из «Спартака», однако клуб опровергал эту информацию. Сам Ваноли возглавил «Спартак» в декабре 2021 года, передает МК.
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