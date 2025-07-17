«Главное оружие»: депутаты решили бороться с почерком врачей

Депутаты Госдумы подняли вопрос о неразборчивом почерке врачей. Депутат Антон Ткачев направил официальное обращение министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой рассмотреть возможность введения обязательной печати рецептов на принтере.
Как пишет telegram-канал «Мурашко по коже», проблема неразборчивого врачебного почерка остается актуальной для россиян на протяжении многих лет. Граждане массово жалуются на то, что не могут прочитать назначения врачей, а фармацевты вынуждены отказывать в отпуске лекарств из-за невозможности расшифровать рецепт. Это приводит к задержкам в лечении и увеличивает риск ошибок при выдаче медикаментов.
Особенно остро проблема стоит для пожилых людей, которые часто обращаются к нескольким специалистам и не всегда могут самостоятельно разобраться в назначениях. В своем обращении Ткачев предложил рассмотреть возможность введения обязательной печати рецептов с помощью компьютера, либо использования типовых форм, которые врач заполняет в электронном виде и распечатывает для пациента.
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