«Главное оружие»: депутаты решили бороться с почерком врачей

Депутаты Госдумы предложили обязать врачей печатать рецепты
© Служба новостей «URA.RU»
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Граждане массово жалуются на то, что не могут прочитать назначения врачей
Граждане массово жалуются на то, что не могут прочитать назначения врачей Фото:

Депутаты Госдумы подняли вопрос о неразборчивом почерке врачей. Депутат Антон Ткачев направил официальное обращение министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой рассмотреть возможность введения обязательной печати рецептов на принтере.

Как пишет telegram-канал «Мурашко по коже», проблема неразборчивого врачебного почерка остается актуальной для россиян на протяжении многих лет. Граждане массово жалуются на то, что не могут прочитать назначения врачей, а фармацевты вынуждены отказывать в отпуске лекарств из-за невозможности расшифровать рецепт. Это приводит к задержкам в лечении и увеличивает риск ошибок при выдаче медикаментов.

Особенно остро проблема стоит для пожилых людей, которые часто обращаются к нескольким специалистам и не всегда могут самостоятельно разобраться в назначениях. В своем обращении Ткачев предложил рассмотреть возможность введения обязательной печати рецептов с помощью компьютера, либо использования типовых форм, которые врач заполняет в электронном виде и распечатывает для пациента.

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Депутаты Госдумы подняли вопрос о неразборчивом почерке врачей. Депутат Антон Ткачев направил официальное обращение министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой рассмотреть возможность введения обязательной печати рецептов на принтере. Как пишет telegram-канал «Мурашко по коже», проблема неразборчивого врачебного почерка остается актуальной для россиян на протяжении многих лет. Граждане массово жалуются на то, что не могут прочитать назначения врачей, а фармацевты вынуждены отказывать в отпуске лекарств из-за невозможности расшифровать рецепт. Это приводит к задержкам в лечении и увеличивает риск ошибок при выдаче медикаментов. Особенно остро проблема стоит для пожилых людей, которые часто обращаются к нескольким специалистам и не всегда могут самостоятельно разобраться в назначениях. В своем обращении Ткачев предложил рассмотреть возможность введения обязательной печати рецептов с помощью компьютера, либо использования типовых форм, которые врач заполняет в электронном виде и распечатывает для пациента.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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