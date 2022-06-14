В офисе Зеленского устроили истерику из-за позиции Грузии по РФ

Грузинская позиция не понравилась Киеву Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Позиция Грузии, не пожелавшей присоединяться к экономическим санкциям против России, вызвала эмоциональную реакцию в офисе президента Украины Владимира Зеленского. По словам советника украинского лидера Михаила Подоляка, своим решением в Тбилиси показали, что принципы для них важнее прибыли.

«Принципы важнее прибыли. Что важно для вас?» — написал Подоляк в соцсетях, комментируя недавние результаты опроса, согласно которым около 70% жителей Грузии выступили против поддержки страной антироссийских санкций.

Россия 24 февраля приступила к проведению спецоперации по защите республик Донбасса от постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов, пишет агентство Nation News. Из-за этого западные страны ввели против РФ жесткие санкции, многие политики в Евросоюзе призвали отказаться от поставок энергоносителей из РФ. Однако недружественные страны сами от них и пострадали: в США растет инфляция, Британии грозит жесткий дефицит продуктов, а на Балканах назревает очередной кризис.

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