СМИ: Балканы серьезно пострадают из-за решения по Лаврову

Болгария, Северная Македония и Черногория, закрывшие небо для самолета главы МИД России Сергея Лаврова, своим решением провоцируют масштабный кризис на Балканах. Об этом сообщает турецкое издание dikGazete.
«Следует напомнить о периодических военно-политических конфликтах между Косово и Сербией, а также Сербией и Боснией и Герцеговиной. В то время, как в регионе необходимо поддерживать стабильность, закрытие воздушного пространства для самолета Лаврова во многом обострит напряженность. <…> Однако три страны, подписавшие это скандальное решение, могут вызвать более серьезный кризис на Балканах. <…> Такие шаги весьма опасны на Балканах, где совсем недавно на войне погибло много людей», — пишет dikGazete.
Ранее URA.RU писало, что Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли воздушное пространство для самолета Сергея Лаврова. В результате глава российского МИДа не смог прибыть на деловую встречу с президентом Сербии Александром Вучичем. Министр иностранных дел Черногории Ранко Кривокапич рассказал, что запрет полета был неизбежным.
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Болгария, Северная Македония и Черногория, закрывшие небо для самолета главы МИД России Сергея Лаврова, своим решением провоцируют масштабный кризис на Балканах. Об этом сообщает турецкое издание dikGazete. «Следует напомнить о периодических военно-политических конфликтах между Косово и Сербией, а также Сербией и Боснией и Герцеговиной. В то время, как в регионе необходимо поддерживать стабильность, закрытие воздушного пространства для самолета Лаврова во многом обострит напряженность. <…> Однако три страны, подписавшие это скандальное решение, могут вызвать более серьезный кризис на Балканах. <…> Такие шаги весьма опасны на Балканах, где совсем недавно на войне погибло много людей», — пишет dikGazete. Ранее URA.RU писало, что Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли воздушное пространство для самолета Сергея Лаврова. В результате глава российского МИДа не смог прибыть на деловую встречу с президентом Сербии Александром Вучичем. Министр иностранных дел Черногории Ранко Кривокапич рассказал, что запрет полета был неизбежным.