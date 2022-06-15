Прокуратура Беларуси проверит деда польского президента Дуды

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Реконструкция боевых действий Великой Отечественной войны. Сургут, солдаты, вов, пехота, реконструкторы, пехота на марше, великая отечественная война
Деда Анджея Дуды обвиняют в жестокости на территории Минска в период ВОВ Фото:

Минск изучает деятельность деда польского президента Анджея Дуды в период Великой Отечественной Войны. Об этом заявил генпрокурор Белоруссии Андрей Швед.

«Сейчас мы активно документируем деятельность деда польского президента Дуды, который входил в состав украинского карательного батальона, отличился особой жестокостью в первую очередь на территории Минской и Витебской областей», — сказал Швед. Он выступал на парламентской конференции «Историческая память: Великая победа, добытая единством» в Минске.

Ранее Швед заявлял, что в стране возбудили уголовное дело по факту геноцида населения Белорусской ССР во время Великой Отечественной войны. Он также сказал, что белорусская сторона предоставит доказательства для начала процедуры признания геноцида белорусского народа в международный трибунал.

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Минск изучает деятельность деда польского президента Анджея Дуды в период Великой Отечественной Войны. Об этом заявил генпрокурор Белоруссии Андрей Швед. «Сейчас мы активно документируем деятельность деда польского президента Дуды, который входил в состав украинского карательного батальона, отличился особой жестокостью в первую очередь на территории Минской и Витебской областей», — сказал Швед. Он выступал на парламентской конференции «Историческая память: Великая победа, добытая единством» в Минске. Ранее Швед заявлял, что в стране возбудили уголовное дело по факту геноцида населения Белорусской ССР во время Великой Отечественной войны. Он также сказал, что белорусская сторона предоставит доказательства для начала процедуры признания геноцида белорусского народа в международный трибунал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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