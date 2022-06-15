Прокуратура Беларуси проверит деда польского президента Дуды

Минск изучает деятельность деда польского президента Анджея Дуды в период Великой Отечественной Войны. Об этом заявил генпрокурор Белоруссии Андрей Швед.
«Сейчас мы активно документируем деятельность деда польского президента Дуды, который входил в состав украинского карательного батальона, отличился особой жестокостью в первую очередь на территории Минской и Витебской областей», — сказал Швед. Он выступал на парламентской конференции «Историческая память: Великая победа, добытая единством» в Минске.
Ранее Швед заявлял, что в стране возбудили уголовное дело по факту геноцида населения Белорусской ССР во время Великой Отечественной войны. Он также сказал, что белорусская сторона предоставит доказательства для начала процедуры признания геноцида белорусского народа в международный трибунал.
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Минск изучает деятельность деда польского президента Анджея Дуды в период Великой Отечественной Войны. Об этом заявил генпрокурор Белоруссии Андрей Швед. «Сейчас мы активно документируем деятельность деда польского президента Дуды, который входил в состав украинского карательного батальона, отличился особой жестокостью в первую очередь на территории Минской и Витебской областей», — сказал Швед. Он выступал на парламентской конференции «Историческая память: Великая победа, добытая единством» в Минске. Ранее Швед заявлял, что в стране возбудили уголовное дело по факту геноцида населения Белорусской ССР во время Великой Отечественной войны. Он также сказал, что белорусская сторона предоставит доказательства для начала процедуры признания геноцида белорусского народа в международный трибунал.