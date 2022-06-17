Пушков: из-за событий на Украине Европа не видит настоящих угроз

18 июня 2022 в 06:16 Размер текста - 17 +

Ранее Клэр Нуллис рассказала об аномальной жаре в Европе Фото: Антон Белицкий © URA.RU Европа так увлеклась событиями на Украине, что позабыла о настоящем серьезном кризисе, который может возникнуть из-за надвигающейся жары и возможной засухи. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков. «Увлеченные Украиной евролидеры подзабыли, что грядет куда более мощный и серьезный кризис, по сравнению с которым судьба отдаленных территорий на юго-востоке Европы для 99% европейцев вообще перестанет иметь какое-либо значение. Как и большая часть того, что ныне волнует Европу. Но в западных столицах давно утратили ощущение подлинных угроз», — написал Пушков в своем Telegram-канале. Официальный представитель Всемирной метеорологической организации Клэр Нуллис 17 июня говорила о том, что на страны Европы обрушилась сильная волна жары. Она отметила, что в ряде регионов Италии и Франции температура воздуха превысила средние показатели на 10 градусов, передает телеканал 360. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Европа так увлеклась событиями на Украине, что позабыла о настоящем серьезном кризисе, который может возникнуть из-за надвигающейся жары и возможной засухи. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков. «Увлеченные Украиной евролидеры подзабыли, что грядет куда более мощный и серьезный кризис, по сравнению с которым судьба отдаленных территорий на юго-востоке Европы для 99% европейцев вообще перестанет иметь какое-либо значение. Как и большая часть того, что ныне волнует Европу. Но в западных столицах давно утратили ощущение подлинных угроз», — написал Пушков в своем Telegram-канале. Официальный представитель Всемирной метеорологической организации Клэр Нуллис 17 июня говорила о том, что на страны Европы обрушилась сильная волна жары. Она отметила, что в ряде регионов Италии и Франции температура воздуха превысила средние показатели на 10 градусов, передает телеканал 360.