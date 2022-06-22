Экс-посол ООН обвинила Запад в начале спецоперации на Украине

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Работа чеченского добровольческого батальона Ахмат в Мариуполе. Украина, чеченцы, боец, автомат, воин, война, армия россии, военный, магазин, ахмат, солдат, СВО, кадыровцы
Слабость Запада убедила Владимира Путин начать спецоперацию на Украине, считает Никки Хейли Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Слабость Запада привела к началу специальной операции на Украине. Об этом заявила бывший посол ООН Никки Хейли.

«Запад несет ответственность за полный провал сдерживания. Именно слабость Запада убедила [президента России Владимира] Путина начать спецоперацию», — передает слова Хейли агентство MSN.

Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Владимир Путин заявил, что растущие угрозы жителям Донбасса и России не оставили шансов решить конфликт мирным путем. Глава государства подчеркнул, что оккупация Украины не является целью России.

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Слабость Запада привела к началу специальной операции на Украине. Об этом заявила бывший посол ООН Никки Хейли. «Запад несет ответственность за полный провал сдерживания. Именно слабость Запада убедила [президента России Владимира] Путина начать спецоперацию», — передает слова Хейли агентство MSN. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Владимир Путин заявил, что растущие угрозы жителям Донбасса и России не оставили шансов решить конфликт мирным путем. Глава государства подчеркнул, что оккупация Украины не является целью России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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