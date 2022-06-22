Экс-посол ООН обвинила Запад в начале спецоперации на Украине

Слабость Запада убедила Владимира Путин начать спецоперацию на Украине, считает Никки Хейли
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Слабость Запада привела к началу специальной операции на Украине. Об этом заявила бывший посол ООН Никки Хейли.
«Запад несет ответственность за полный провал сдерживания. Именно слабость Запада убедила [президента России Владимира] Путина начать спецоперацию», — передает слова Хейли агентство MSN.
Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Владимир Путин заявил, что растущие угрозы жителям Донбасса и России не оставили шансов решить конфликт мирным путем. Глава государства подчеркнул, что оккупация Украины не является целью России.
Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!