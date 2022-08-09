Посол РФ Антонов указал на истинное лицо режима Зеленского

10 августа 2022 в 07:23 Размер текста - 17 +

На минах «Лепесток» подорвались уже более 30 человек, заявил Анатолий Антонов Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Использование ВСУ запрещенных мин «Лепесток» в Донбассе указывает на отношение режима президента Украины Владимира Зеленского к мирным гражданам народных республик. Такое мнение высказал посол РФ в США Анатолий Антонов. «Украинские террористы выпускают по городам Донбасса снаряды, оснащенные противопехотными фугасными минами „Лепесток“. На них подорвались уже более 30 человек, среди которых дети и пожилые люди. Такие действия красноречиво говорят об отношении режима Зеленского к населению тех земель, которые Киев хотел бы считать своими», — считает Антонов. Заявление опубликовано в telegream-канале посольства РФ в США. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине, целью которой является освобождение ЛНР. Ранее мирный житель Донецка подорвался на запрещенной мине ПФМ-1 «Лепесток», которую установили украинские боевики. Также из-за этого погибла пенсионерка. Мины были сброшены у железнодорожной станции города, пишет RT. «Лепесток», как и другие противопехотные мины, запрещено использовать в вооруженных конфликтах из-за риска для мирных граждан, цитирует «Национальная служба новостей» военного эксперта Виктора Литовкина.

Использование ВСУ запрещенных мин «Лепесток» в Донбассе указывает на отношение режима президента Украины Владимира Зеленского к мирным гражданам народных республик. Такое мнение высказал посол РФ в США Анатолий Антонов. «Украинские террористы выпускают по городам Донбасса снаряды, оснащенные противопехотными фугасными минами „Лепесток“. На них подорвались уже более 30 человек, среди которых дети и пожилые люди. Такие действия красноречиво говорят об отношении режима Зеленского к населению тех земель, которые Киев хотел бы считать своими», — считает Антонов. Заявление опубликовано в telegream-канале посольства РФ в США. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине, целью которой является освобождение ЛНР. Ранее мирный житель Донецка подорвался на запрещенной мине ПФМ-1 «Лепесток», которую установили украинские боевики. Также из-за этого погибла пенсионерка. Мины были сброшены у железнодорожной станции города, пишет RT. «Лепесток», как и другие противопехотные мины, запрещено использовать в вооруженных конфликтах из-за риска для мирных граждан, цитирует «Национальная служба новостей» военного эксперта Виктора Литовкина.