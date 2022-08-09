09 августа 2022

Посол РФ Антонов указал на истинное лицо режима Зеленского

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ВС РФ разминируют центр Донецка от
На минах «Лепесток» подорвались уже более 30 человек, заявил Анатолий Антонов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Использование ВСУ запрещенных мин «Лепесток» в Донбассе указывает на отношение режима президента Украины Владимира Зеленского к мирным гражданам народных республик. Такое мнение высказал посол РФ в США Анатолий Антонов.

«Украинские террористы выпускают по городам Донбасса снаряды, оснащенные противопехотными фугасными минами „Лепесток“. На них подорвались уже более 30 человек, среди которых дети и пожилые люди. Такие действия красноречиво говорят об отношении режима Зеленского к населению тех земель, которые Киев хотел бы считать своими», — считает Антонов. Заявление опубликовано в telegream-канале посольства РФ в США.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине, целью которой является освобождение ЛНР. Ранее мирный житель Донецка подорвался на запрещенной мине ПФМ-1 «Лепесток», которую установили украинские боевики. Также из-за этого погибла пенсионерка. Мины были сброшены у железнодорожной станции города, пишет RT. «Лепесток», как и другие противопехотные мины, запрещено использовать в вооруженных конфликтах из-за риска для мирных граждан, цитирует «Национальная служба новостей» военного эксперта Виктора Литовкина.

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Использование ВСУ запрещенных мин «Лепесток» в Донбассе указывает на отношение режима президента Украины Владимира Зеленского к мирным гражданам народных республик. Такое мнение высказал посол РФ в США Анатолий Антонов. «Украинские террористы выпускают по городам Донбасса снаряды, оснащенные противопехотными фугасными минами „Лепесток“. На них подорвались уже более 30 человек, среди которых дети и пожилые люди. Такие действия красноречиво говорят об отношении режима Зеленского к населению тех земель, которые Киев хотел бы считать своими», — считает Антонов. Заявление опубликовано в telegream-канале посольства РФ в США. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине, целью которой является освобождение ЛНР. Ранее мирный житель Донецка подорвался на запрещенной мине ПФМ-1 «Лепесток», которую установили украинские боевики. Также из-за этого погибла пенсионерка. Мины были сброшены у железнодорожной станции города, пишет RT. «Лепесток», как и другие противопехотные мины, запрещено использовать в вооруженных конфликтах из-за риска для мирных граждан, цитирует «Национальная служба новостей» военного эксперта Виктора Литовкина.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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