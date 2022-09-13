13 сентября 2022

Вучич поклялся, что не позволит Косово стать членом ООН

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фото. Пермь., флаг сербии, флаг пермской области
Глава Сербии готов письменно подтвердить, что не позволит Косово стать членом ООН Фото:

Президент Сербии Александр Вучич не согласится с тем, чтобы самопровозглашенная республика Косово стала членом ООН. В качестве подтверждения своих слов сербский лидер предложил письмом заверить в этом Китай и Россию.

В ходе специального заседания в парламенте Сербии депутат Народной партии Мирослав Алексич спросил президента, готов ли тот отправить письмо руководству КНР и РФ с заверением, что не согласится на членство самопровозглашенного Косово в ООН, если вопрос дойдет до голосования в Совбезе. «Не проблема отправить письмо не только россиянам и китайцам, но и американцам и немцам, и не только в письме, я им и устно это говорю <…> Я послал бесчисленное число писем и провел столько же разговоров, сделаю и это. И это будет один малый шаг в нашей ежедневной борьбе, который ничего не прибавит и ничего не отнимет», — заявил Вучич в ответ на это.

В 1991 году в Югославии начался политический кризис, итогом которого стало ее разделение на шесть независимых стран и частично признанную Республику Косово. В конце июля республика решила аннулировать все сербские документы на территории страны, в результате на общей границе началась стрельба. НАТО пообещало вмешаться в конфликт. Премьер-министр Косово Альбин Курти заявлял, что пришло время для окончательной сделки с Сербией. По его словам, судьба территории решится осенью.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»

Президент Сербии Александр Вучич не согласится с тем, чтобы самопровозглашенная республика Косово стала членом ООН. В качестве подтверждения своих слов сербский лидер предложил письмом заверить в этом Китай и Россию. В ходе специального заседания в парламенте Сербии депутат Народной партии Мирослав Алексич спросил президента, готов ли тот отправить письмо руководству КНР и РФ с заверением, что не согласится на членство самопровозглашенного Косово в ООН, если вопрос дойдет до голосования в Совбезе. «Не проблема отправить письмо не только россиянам и китайцам, но и американцам и немцам, и не только в письме, я им и устно это говорю <…> Я послал бесчисленное число писем и провел столько же разговоров, сделаю и это. И это будет один малый шаг в нашей ежедневной борьбе, который ничего не прибавит и ничего не отнимет», — заявил Вучич в ответ на это. В 1991 году в Югославии начался политический кризис, итогом которого стало ее разделение на шесть независимых стран и частично признанную Республику Косово. В конце июля республика решила аннулировать все сербские документы на территории страны, в результате на общей границе началась стрельба. НАТО пообещало вмешаться в конфликт. Премьер-министр Косово Альбин Курти заявлял, что пришло время для окончательной сделки с Сербией. По его словам, судьба территории решится осенью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...