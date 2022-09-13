Вучич поклялся, что не позволит Косово стать членом ООН

13 сентября 2022 в 23:25 Размер текста - 17 +

Глава Сербии готов письменно подтвердить, что не позволит Косово стать членом ООН Фото: Василий Заболотных © URA.RU Президент Сербии Александр Вучич не согласится с тем, чтобы самопровозглашенная республика Косово стала членом ООН. В качестве подтверждения своих слов сербский лидер предложил письмом заверить в этом Китай и Россию. В ходе специального заседания в парламенте Сербии депутат Народной партии Мирослав Алексич спросил президента, готов ли тот отправить письмо руководству КНР и РФ с заверением, что не согласится на членство самопровозглашенного Косово в ООН, если вопрос дойдет до голосования в Совбезе. «Не проблема отправить письмо не только россиянам и китайцам, но и американцам и немцам, и не только в письме, я им и устно это говорю <…> Я послал бесчисленное число писем и провел столько же разговоров, сделаю и это. И это будет один малый шаг в нашей ежедневной борьбе, который ничего не прибавит и ничего не отнимет», — заявил Вучич в ответ на это. В 1991 году в Югославии начался политический кризис, итогом которого стало ее разделение на шесть независимых стран и частично признанную Республику Косово. В конце июля республика решила аннулировать все сербские документы на территории страны, в результате на общей границе началась стрельба. НАТО пообещало вмешаться в конфликт. Премьер-министр Косово Альбин Курти заявлял, что пришло время для окончательной сделки с Сербией. По его словам, судьба территории решится осенью.

Президент Сербии Александр Вучич не согласится с тем, чтобы самопровозглашенная республика Косово стала членом ООН. В качестве подтверждения своих слов сербский лидер предложил письмом заверить в этом Китай и Россию. В ходе специального заседания в парламенте Сербии депутат Народной партии Мирослав Алексич спросил президента, готов ли тот отправить письмо руководству КНР и РФ с заверением, что не согласится на членство самопровозглашенного Косово в ООН, если вопрос дойдет до голосования в Совбезе. «Не проблема отправить письмо не только россиянам и китайцам, но и американцам и немцам, и не только в письме, я им и устно это говорю <…> Я послал бесчисленное число писем и провел столько же разговоров, сделаю и это. И это будет один малый шаг в нашей ежедневной борьбе, который ничего не прибавит и ничего не отнимет», — заявил Вучич в ответ на это. В 1991 году в Югославии начался политический кризис, итогом которого стало ее разделение на шесть независимых стран и частично признанную Республику Косово. В конце июля республика решила аннулировать все сербские документы на территории страны, в результате на общей границе началась стрельба. НАТО пообещало вмешаться в конфликт. Премьер-министр Косово Альбин Курти заявлял, что пришло время для окончательной сделки с Сербией. По его словам, судьба территории решится осенью.