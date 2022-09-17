17 сентября 2022

Украина оскорбилась призывом отдать часть своей территории России

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины. Москва, флаг украины, украинские военные
Посольство Украины назвало неприемлемыми слова экс-главы МИД Румынии о своих территориях Фото:

Слова бывшего главы МИД Румынии Андрея Марги о том, что Киев должен отдать часть своей территории России, вызвали негодование у украинских дипломатов. Подобные высказывание посольство Украины в Бухаресте назвало неприемлемыми.

«Сожалеем, что Андрей Марга, бывший министр европейского и демократического государства, выступает с заявлениями, ставящими под сомнение базовые принципы международного права, в частности нерушимости границ», — говорится в сообщении, опубликованном странице украинского посольства в Twitter (заблокирован на территории РФ). В дипведомстве также заявили, что слова экс-министра Румынии являются «особенно вопиющими» в то время, когда «Украина героически защищает <…> безопасность всей Европы».

Ранее Марга заявил, что Украина находится в «неестественных границах». Поэтому, по словам бывшего министра, она должна уступить территории: Венгрии — Закарпатье, Польше — Галицию, Румынии — Буковину и России — Донбасс.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Основной ее задачей, по словам президента РФ Владимира Путина, является освобождение республик Донбасса. Под полным контролем ВС РФ находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории ДНР и ЛНР. При этом, об оккупации украинских территорий речи не идет, напоминает RT.

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Слова бывшего главы МИД Румынии Андрея Марги о том, что Киев должен отдать часть своей территории России, вызвали негодование у украинских дипломатов. Подобные высказывание посольство Украины в Бухаресте назвало неприемлемыми. «Сожалеем, что Андрей Марга, бывший министр европейского и демократического государства, выступает с заявлениями, ставящими под сомнение базовые принципы международного права, в частности нерушимости границ», — говорится в сообщении, опубликованном странице украинского посольства в Twitter (заблокирован на территории РФ). В дипведомстве также заявили, что слова экс-министра Румынии являются «особенно вопиющими» в то время, когда «Украина героически защищает <…> безопасность всей Европы». Ранее Марга заявил, что Украина находится в «неестественных границах». Поэтому, по словам бывшего министра, она должна уступить территории: Венгрии — Закарпатье, Польше — Галицию, Румынии — Буковину и России — Донбасс. Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Основной ее задачей, по словам президента РФ Владимира Путина, является освобождение республик Донбасса. Под полным контролем ВС РФ находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории ДНР и ЛНР. При этом, об оккупации украинских территорий речи не идет, напоминает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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