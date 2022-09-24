В ЛНР сообщили результаты явки избирателей на референдуме

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Референдум в Донецке. Донецк, референдум
Как сообщает ЦИК региона, в ЛНР явка на референдуме по итогам двух дней составила 45,86% Фото:
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Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

В Луганской народной республике на референдуме о присоединении к России явка по итогам двух дней составила 45,86%. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия региона.

«В ЛНР по итогам двух дней явка составила 45,86%», — передает сообщение ЦИК ЛНР РИА «Новости». Пост с результатом явки агентство опубликовало в своем telegram-канале.

Референдумы о вхождении в состав РФ проходят в Херсонской и Запорожской областях, а также в ДНР и ЛНР с 23 сентября. Они продлятся до 27 сентября.

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В Луганской народной республике на референдуме о присоединении к России явка по итогам двух дней составила 45,86%. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия региона. «В ЛНР по итогам двух дней явка составила 45,86%», — передает сообщение ЦИК ЛНР РИА «Новости». Пост с результатом явки агентство опубликовало в своем telegram-канале. Референдумы о вхождении в состав РФ проходят в Херсонской и Запорожской областях, а также в ДНР и ЛНР с 23 сентября. Они продлятся до 27 сентября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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