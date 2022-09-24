В ЛНР сообщили результаты явки избирателей на референдуме

24 сентября 2022 в 22:21 Размер текста - 17 +

Как сообщает ЦИК региона, в ЛНР явка на референдуме по итогам двух дней составила 45,86% Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России В Луганской народной республике на референдуме о присоединении к России явка по итогам двух дней составила 45,86%. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия региона. «В ЛНР по итогам двух дней явка составила 45,86%», — передает сообщение ЦИК ЛНР РИА «Новости». Пост с результатом явки агентство опубликовало в своем telegram-канале. Референдумы о вхождении в состав РФ проходят в Херсонской и Запорожской областях, а также в ДНР и ЛНР с 23 сентября. Они продлятся до 27 сентября.

В Луганской народной республике на референдуме о присоединении к России явка по итогам двух дней составила 45,86%. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия региона. «В ЛНР по итогам двух дней явка составила 45,86%», — передает сообщение ЦИК ЛНР РИА «Новости». Пост с результатом явки агентство опубликовало в своем telegram-канале. Референдумы о вхождении в состав РФ проходят в Херсонской и Запорожской областях, а также в ДНР и ЛНР с 23 сентября. Они продлятся до 27 сентября.