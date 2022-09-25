Мэр Горловки сообщил о ранении члена избиркома при обстреле ВСУ 25 сентября 2022 в 21:02 Размер текста - 17 + Иван Приходько сообщил о ранении члена УИК Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Член избиркома ранен в результате обстрела ВСУ во время подворового обхода в поселке на окраине Горловки (Донецкая народная республика). Об этом рассказал мэр Иван Приходько. «Сегодня во время исполнения своих обязанностей в поселке Геологоразведки ранение получил член УИК. К счастью, мужчина поправится», — написал Приходько в своем telegram-канале. В ЛДНР, Запорожье и Херсонской области проходят референдумы о присоединении к РФ, они продлятся до 27 сентября. Местные власти благодарят членов УИК за самоотверженность, так как им приходится работать под обстрелами, а также поступают угрозы с украинской стороны. Член избиркома ранен в результате обстрела ВСУ во время подворового обхода в поселке на окраине Горловки (Донецкая народная республика). Об этом рассказал мэр Иван Приходько. «Сегодня во время исполнения своих обязанностей в поселке Геологоразведки ранение получил член УИК. К счастью, мужчина поправится», — написал Приходько в своем telegram-канале. В ЛДНР, Запорожье и Херсонской области проходят референдумы о присоединении к РФ, они продлятся до 27 сентября. Местные власти благодарят членов УИК за самоотверженность, так как им приходится работать под обстрелами, а также поступают угрозы с украинской стороны. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям