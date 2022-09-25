Мэр Горловки сообщил о ранении члена избиркома при обстреле ВСУ

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Иван Приходько сообщил о ранении члена УИК Фото:
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Член избиркома ранен в результате обстрела ВСУ во время подворового обхода в поселке на окраине Горловки (Донецкая народная республика). Об этом рассказал мэр Иван Приходько.

«Сегодня во время исполнения своих обязанностей в поселке Геологоразведки ранение получил член УИК. К счастью, мужчина поправится», — написал Приходько в своем telegram-канале.

В ЛДНР, Запорожье и Херсонской области проходят референдумы о присоединении к РФ, они продлятся до 27 сентября. Местные власти благодарят членов УИК за самоотверженность, так как им приходится работать под обстрелами, а также поступают угрозы с украинской стороны.

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Член избиркома ранен в результате обстрела ВСУ во время подворового обхода в поселке на окраине Горловки (Донецкая народная республика). Об этом рассказал мэр Иван Приходько. «Сегодня во время исполнения своих обязанностей в поселке Геологоразведки ранение получил член УИК. К счастью, мужчина поправится», — написал Приходько в своем telegram-канале. В ЛДНР, Запорожье и Херсонской области проходят референдумы о присоединении к РФ, они продлятся до 27 сентября. Местные власти благодарят членов УИК за самоотверженность, так как им приходится работать под обстрелами, а также поступают угрозы с украинской стороны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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