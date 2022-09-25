Мэр Горловки сообщил о ранении члена избиркома при обстреле ВСУ

Иван Приходько сообщил о ранении члена УИК
новость из сюжетаРеферендум о вхождении освобожденных территорий в состав России
Член избиркома ранен в результате обстрела ВСУ во время подворового обхода в поселке на окраине Горловки (Донецкая народная республика). Об этом рассказал мэр Иван Приходько.
«Сегодня во время исполнения своих обязанностей в поселке Геологоразведки ранение получил член УИК. К счастью, мужчина поправится», — написал Приходько в своем telegram-канале.
В ЛДНР, Запорожье и Херсонской области проходят референдумы о присоединении к РФ, они продлятся до 27 сентября. Местные власти благодарят членов УИК за самоотверженность, так как им приходится работать под обстрелами, а также поступают угрозы с украинской стороны.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы: @uranews