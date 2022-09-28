Свердловский фитнес-клуб запустил бесплатные тренировки для мужчин во время мобилизации

29 сентября 2022 в 11:59 Размер текста - 17 +

Помимо бесплатных тренировок в зале, жители Березовского могут обучиться военной медицине и тактике военных действий Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Фитнес-клуб Thor в Березовском (Свердловская область) запустил акцию для мужчин от 18 лет. Они могут бесплатно посещать тренировки до окончания мобилизации. Об этом URA.RU рассказали представители фитнес-клуба. «В соцсетях было много видеороликов, где мобилизованные рассказывали, что им требуется дополнительная физическая подготовка. На основе этого директор клуба, который сам является участником боевых действий, принял решение проводить бесплатные тренировки для мужчин от 18 лет», — рассказали в клубе. Акция стартовала 28 сентября, но в Thor уже обратились пять человек. Для посещения спортивного зала повестка не требуется: на ресепшене мужчинам нужно будет показать паспорт, чтобы подтвердить, что он является гражданином России и ему больше 18 лет. Кроме этого, на территории клуба будут проводиться обучающие тренинги для подготовки мужчин, подлежащих мобилизации. Вести их будут участники спецоперации, которые ранее побывали на Украине, а в данный момент вернулись домой. «Тренинги будут разные: по военной медицине, тактике военных действий, как разводить костры и так далее. Первое занятие пройдет уже сегодня, 29 сентября», — заявили в фитнес-клубе. Все желающие могут обратиться в клуб Thor по телефону: +7 (343) 385-10-85 или +7 (912) 222-18-18. 21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Согласно ему, в первую очередь на службу призываются граждане в возрасте до 45 лет, имеющих определенные военные звания и специальности. На военную службу планируется призвать 300 тысяч человек. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Фитнес-клуб Thor в Березовском (Свердловская область) запустил акцию для мужчин от 18 лет. Они могут бесплатно посещать тренировки до окончания мобилизации. Об этом URA.RU рассказали представители фитнес-клуба. «В соцсетях было много видеороликов, где мобилизованные рассказывали, что им требуется дополнительная физическая подготовка. На основе этого директор клуба, который сам является участником боевых действий, принял решение проводить бесплатные тренировки для мужчин от 18 лет», — рассказали в клубе. Акция стартовала 28 сентября, но в Thor уже обратились пять человек. Для посещения спортивного зала повестка не требуется: на ресепшене мужчинам нужно будет показать паспорт, чтобы подтвердить, что он является гражданином России и ему больше 18 лет. Кроме этого, на территории клуба будут проводиться обучающие тренинги для подготовки мужчин, подлежащих мобилизации. Вести их будут участники спецоперации, которые ранее побывали на Украине, а в данный момент вернулись домой. «Тренинги будут разные: по военной медицине, тактике военных действий, как разводить костры и так далее. Первое занятие пройдет уже сегодня, 29 сентября», — заявили в фитнес-клубе. Все желающие могут обратиться в клуб Thor по телефону: +7 (343) 385-10-85 или +7 (912) 222-18-18. 21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Согласно ему, в первую очередь на службу призываются граждане в возрасте до 45 лет, имеющих определенные военные звания и специальности. На военную службу планируется призвать 300 тысяч человек.