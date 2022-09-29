29 сентября 2022

ХМАО и ЯНАО вошли в топ по пользованию интернетом

© Служба новостей «URA.RU»
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Почти 95% жителей ЯНАО сидит в интернете Фото:

ХМАО и ЯНАО вошли в топ по максимальной доле ежедневных интернет-пользователей. Информация об этом появилась на сайте аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

«В топ попали: ЯНАО — 94,3% от всего населения окргуа (это порядка 400 тыс. человек). На третьем месте Ханты-Мансийский автономный округ (90,6%, или порядка 1,2 млн человек)», — уточнили в FinExpertiza.

Ранее URA.RU рассказывало, что Свердловская область, ХМАО и ЯНАО вошли в список регионов, которые сформируют 52% суммарного объема экономики всех субъектов РФ. Соответствующие данные опубликовало Минэкономразвития.

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ХМАО и ЯНАО вошли в топ по максимальной доле ежедневных интернет-пользователей. Информация об этом появилась на сайте аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. «В топ попали: ЯНАО — 94,3% от всего населения окргуа (это порядка 400 тыс. человек). На третьем месте Ханты-Мансийский автономный округ (90,6%, или порядка 1,2 млн человек)», — уточнили в FinExpertiza. Ранее URA.RU рассказывало, что Свердловская область, ХМАО и ЯНАО вошли в список регионов, которые сформируют 52% суммарного объема экономики всех субъектов РФ. Соответствующие данные опубликовало Минэкономразвития.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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