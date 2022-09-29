ХМАО и ЯНАО вошли в топ по пользованию интернетом

30 сентября 2022 в 03:42 Размер текста - 17 +

Почти 95% жителей ЯНАО сидит в интернете Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU ХМАО и ЯНАО вошли в топ по максимальной доле ежедневных интернет-пользователей. Информация об этом появилась на сайте аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. «В топ попали: ЯНАО — 94,3% от всего населения окргуа (это порядка 400 тыс. человек). На третьем месте Ханты-Мансийский автономный округ (90,6%, или порядка 1,2 млн человек)», — уточнили в FinExpertiza. Ранее URA.RU рассказывало, что Свердловская область, ХМАО и ЯНАО вошли в список регионов, которые сформируют 52% суммарного объема экономики всех субъектов РФ. Соответствующие данные опубликовало Минэкономразвития.

ХМАО и ЯНАО вошли в топ по максимальной доле ежедневных интернет-пользователей. Информация об этом появилась на сайте аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. «В топ попали: ЯНАО — 94,3% от всего населения окргуа (это порядка 400 тыс. человек). На третьем месте Ханты-Мансийский автономный округ (90,6%, или порядка 1,2 млн человек)», — уточнили в FinExpertiza. Ранее URA.RU рассказывало, что Свердловская область, ХМАО и ЯНАО вошли в список регионов, которые сформируют 52% суммарного объема экономики всех субъектов РФ. Соответствующие данные опубликовало Минэкономразвития.