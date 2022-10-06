Выходец из Челябинска попал под новые санкции ЕС

06 октября 2022 в 20:31 Размер текста - 17 +

Чиновники Евросоюза наложили санкции на выходца из Челябинска, ставшего первым замом администрации главы ДНР (фото из архива) Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Уроженец Челябинска Александр Костомаров попал в новый санкционный список Евросоюза после принятия ДНР в состав России. Информация об этом опубликована на официальном сайте ЕС. Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин назначил Костомарова первым замглавы своей администрации. «Александр Константинович Костомаров — так называемый „первый заместитель главы администрации главы Донецкой Народной Республики“ с 8 июня 2022 года. Принимая на себя (эту должность — ред.) и действуя в этом качестве, он несет ответственность, поддерживает и осуществление действий и политики, которые подрывают или угрожают территориальному целостности, суверенитета и независимости Украины или стабильности или безопасности на Украине, или которые препятствуют работе международных организаций на Украине», — говорится в санкционном списке. Костомарову 45 лет. С 2003 года он несколько лет в мэрии Челябинска. Затем делал партийную карьеру, закончив ее на территории Челябинской области в 2009 году на посту зампредседателя регионального исполкома «Единой России». Далее Костомаров работал советником в Центральном исполнительный комитете «ЕР», потом стал вице-губернатором Ульяновской области. Помимо Костомарова, в восьмой пакет санкций Евросоюза вошли глава ЦИК Элла Памфилова, философ Александр Дугин и артисты Юлия Чичерина, Николай Расторгуев и Олег Газманов. В общей сложности там числится 30 физических и семь юридических лиц. Очередные санкции введены в связи со спецоперацией на Украине и после воссоединения с РФ республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей. На Западе отказались признавать результаты референдумов на освобожденных территориях и их вхождение в состав России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Уроженец Челябинска Александр Костомаров попал в новый санкционный список Евросоюза после принятия ДНР в состав России. Информация об этом опубликована на официальном сайте ЕС. Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин назначил Костомарова первым замглавы своей администрации. «Александр Константинович Костомаров — так называемый „первый заместитель главы администрации главы Донецкой Народной Республики“ с 8 июня 2022 года. Принимая на себя (эту должность — ред.) и действуя в этом качестве, он несет ответственность, поддерживает и осуществление действий и политики, которые подрывают или угрожают территориальному целостности, суверенитета и независимости Украины или стабильности или безопасности на Украине, или которые препятствуют работе международных организаций на Украине», — говорится в санкционном списке. Костомарову 45 лет. С 2003 года он несколько лет в мэрии Челябинска. Затем делал партийную карьеру, закончив ее на территории Челябинской области в 2009 году на посту зампредседателя регионального исполкома «Единой России». Далее Костомаров работал советником в Центральном исполнительный комитете «ЕР», потом стал вице-губернатором Ульяновской области. Помимо Костомарова, в восьмой пакет санкций Евросоюза вошли глава ЦИК Элла Памфилова, философ Александр Дугин и артисты Юлия Чичерина, Николай Расторгуев и Олег Газманов. В общей сложности там числится 30 физических и семь юридических лиц. Очередные санкции введены в связи со спецоперацией на Украине и после воссоединения с РФ республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей. На Западе отказались признавать результаты референдумов на освобожденных территориях и их вхождение в состав России.