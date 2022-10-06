Выходец из Челябинска попал под новые санкции ЕС

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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, флаг евросоюза, флаг ес, туск дональд
Чиновники Евросоюза наложили санкции на выходца из Челябинска, ставшего первым замом администрации главы ДНР (фото из архива) Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Уроженец Челябинска Александр Костомаров попал в новый санкционный список Евросоюза после принятия ДНР в состав России. Информация об этом опубликована на официальном сайте ЕС. Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин назначил Костомарова первым замглавы своей администрации.

«Александр Константинович Костомаров — так называемый „первый заместитель главы администрации главы Донецкой Народной Республики“ с 8 июня 2022 года. Принимая на себя (эту должность — ред.) и действуя в этом качестве, он несет ответственность, поддерживает и осуществление действий и политики, которые подрывают или угрожают территориальному целостности, суверенитета и независимости Украины или стабильности или безопасности на Украине, или которые препятствуют работе международных организаций на Украине», — говорится в санкционном списке.

Костомарову 45 лет. С 2003 года он несколько лет в мэрии Челябинска. Затем делал партийную карьеру, закончив ее на территории Челябинской области в 2009 году на посту зампредседателя регионального исполкома «Единой России». Далее Костомаров работал советником в Центральном исполнительный комитете «ЕР», потом стал вице-губернатором Ульяновской области.

Помимо Костомарова, в восьмой пакет санкций Евросоюза вошли глава ЦИК Элла Памфилова, философ Александр Дугин и артисты Юлия Чичерина, Николай Расторгуев и Олег Газманов. В общей сложности там числится 30 физических и семь юридических лиц. Очередные санкции введены в связи со спецоперацией на Украине и после воссоединения с РФ республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей. На Западе отказались признавать результаты референдумов на освобожденных территориях и их вхождение в состав России.

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Уроженец Челябинска Александр Костомаров попал в новый санкционный список Евросоюза после принятия ДНР в состав России. Информация об этом опубликована на официальном сайте ЕС. Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин назначил Костомарова первым замглавы своей администрации. «Александр Константинович Костомаров — так называемый „первый заместитель главы администрации главы Донецкой Народной Республики“ с 8 июня 2022 года. Принимая на себя (эту должность — ред.) и действуя в этом качестве, он несет ответственность, поддерживает и осуществление действий и политики, которые подрывают или угрожают территориальному целостности, суверенитета и независимости Украины или стабильности или безопасности на Украине, или которые препятствуют работе международных организаций на Украине», — говорится в санкционном списке. Костомарову 45 лет. С 2003 года он несколько лет в мэрии Челябинска. Затем делал партийную карьеру, закончив ее на территории Челябинской области в 2009 году на посту зампредседателя регионального исполкома «Единой России». Далее Костомаров работал советником в Центральном исполнительный комитете «ЕР», потом стал вице-губернатором Ульяновской области. Помимо Костомарова, в восьмой пакет санкций Евросоюза вошли глава ЦИК Элла Памфилова, философ Александр Дугин и артисты Юлия Чичерина, Николай Расторгуев и Олег Газманов. В общей сложности там числится 30 физических и семь юридических лиц. Очередные санкции введены в связи со спецоперацией на Украине и после воссоединения с РФ республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей. На Западе отказались признавать результаты референдумов на освобожденных территориях и их вхождение в состав России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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