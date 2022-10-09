Экс-депутат Рады раскрыл истинную причину требований Зеленского. Видео

Экс-депутат Рады Кива: Зеленский хочет скрыть свои преступления

09 октября 2022 в 14:33 Размер текста - 17 +

Экс-депутат Рады считает, что Зеленский своими радикальными действиями хочет скрыть все раннее совершенные действия Фото: Vadim Chuprina, CC BY-SA 4.0, wikipedia новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Решение президента Украины Владимира Зеленского к НАТО нанести превентивный удар по России связано с тем, что глава Киева хочет за этим скрыть все свои ранние преступления. Такое мнение высказал бывший депутат украинской Верховной Рады Илья Кива. «Это желание Зеленского скрыть все ранее совершенные им преступления. Третья мировая война — она все может списать, и это его крик души. Он сорвался в штопор, подписал себе приговор», — сказал он в эфире телеканала НТВ. Ранее экс-депутат Рады захотел создать отряды добровольцев по всей России. По его мнению, это поможет стабилизировать ситуацию в стране, связанную с мобилизацией. Также он осудил Зеленского, будто тот записывал видео из бункера, пишут Nation news. Помимо этого, Кива также посчитал отказ главы Украины от диалога с президентом РФ Владимиром Путиным — приговором, сообщает телеканал 360. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее основная цель заключается в демилитаризации и денацификации Украины.

Решение президента Украины Владимира Зеленского к НАТО нанести превентивный удар по России связано с тем, что глава Киева хочет за этим скрыть все свои ранние преступления. Такое мнение высказал бывший депутат украинской Верховной Рады Илья Кива. «Это желание Зеленского скрыть все ранее совершенные им преступления. Третья мировая война — она все может списать, и это его крик души. Он сорвался в штопор, подписал себе приговор», — сказал он в эфире телеканала НТВ. Ранее экс-депутат Рады захотел создать отряды добровольцев по всей России. По его мнению, это поможет стабилизировать ситуацию в стране, связанную с мобилизацией. Также он осудил Зеленского, будто тот записывал видео из бункера, пишут Nation news. Помимо этого, Кива также посчитал отказ главы Украины от диалога с президентом РФ Владимиром Путиным — приговором, сообщает телеканал 360. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее основная цель заключается в демилитаризации и денацификации Украины.