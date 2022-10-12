Власти США нашли способ для Европы обойти антироссийские санкции

Власти США не будут вводить вторичные санкции за покупку российской нефти
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Флаги и портфели. Москва , россия, флаг, флаг евросоюз, флаг евросаюза, евросаюз
Россия сможет продавать нефть выше потолка цен, не пользуясь услугами западных перевозчиков Фото:
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Соединенные Штаты Америки приняли решение не вводить вторичные санкции за покупку российской нефти. Об этом сообщил первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо на энергетической конференции в Колумбийском университете.

«Россия сможет продавать нефть выше потолка цен, при условии продажи не через западных перевозчиков», — заявил замминистра. Он отметил, что США не собираются вводить вторичные санкции за приобретение нефти из России дороже потолка цен.

Решение стран Запада ограничить цены на российский газ связано с началом спецоперации на Украине. Впервые о необходимости ввести потолок цен на российские энергоносители заявили власти США.

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Соединенные Штаты Америки приняли решение не вводить вторичные санкции за покупку российской нефти. Об этом сообщил первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо на энергетической конференции в Колумбийском университете. «Россия сможет продавать нефть выше потолка цен, при условии продажи не через западных перевозчиков», — заявил замминистра. Он отметил, что США не собираются вводить вторичные санкции за приобретение нефти из России дороже потолка цен. Решение стран Запада ограничить цены на российский газ связано с началом спецоперации на Украине. Впервые о необходимости ввести потолок цен на российские энергоносители заявили власти США.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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