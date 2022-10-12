Власти США нашли способ для Европы обойти антироссийские санкции

Власти США не будут вводить вторичные санкции за покупку российской нефти

Россия сможет продавать нефть выше потолка цен, не пользуясь услугами западных перевозчиков Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Соединенные Штаты Америки приняли решение не вводить вторичные санкции за покупку российской нефти. Об этом сообщил первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо на энергетической конференции в Колумбийском университете.

«Россия сможет продавать нефть выше потолка цен, при условии продажи не через западных перевозчиков», — заявил замминистра. Он отметил, что США не собираются вводить вторичные санкции за приобретение нефти из России дороже потолка цен.

Решение стран Запада ограничить цены на российский газ связано с началом спецоперации на Украине. Впервые о необходимости ввести потолок цен на российские энергоносители заявили власти США.