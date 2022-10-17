Москалькова заявила о конструктивном диалоге с украинским обмудсменом при обмене пленными

17 октября 2022 в 22:11 Размер текста - 17 +

Москалькова заявила о готовности к сотрудничеству с украинским омбудсменом Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила о «конструктивном диалоге» со своим украинским коллегой Дмитрием Лубинцом. Так она прокомментировала состоявшийся 17 октября обмен пленными с Украиной. Москалькова отметила, что с уполномоченным по правам человека Украины Дмитрием Лубинцом встретилась впервые. «Провели конструктивный диалог и договорились работать по обеспечению условий содержания пленных, дальнейшему их обмену, защите прав гражданских лиц и установлению судеб пропавших без вести», — подчеркнула она. «Как бы ни складывалась политическая и военная ситуация, уполномоченные должны быть вне политики и работать на благо граждан своих стран. Рада, что с обеих сторон достигнуто взаимопонимание и готовность идти навстречу друг другу, содействуя нашей главной миссии — защите прав человека», — написала Москалькова в своем telegram-канале. По ее словам, в ходе обмена в Россию возвращены 110 граждан, в том числе 72 российских моряка, которых удерживала украинская сторона. Ранее о деталях обмена пленными между Россией и Украиной сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. Он отметил, что украинской стороне передали 108 человек, а не 110, как планировалось ранее, — две женщины решили остаться в России. Освобожденные из плена самолетами военно-транспортной авиации ВКС России будут доставлены в Москву. Им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила о «конструктивном диалоге» со своим украинским коллегой Дмитрием Лубинцом. Так она прокомментировала состоявшийся 17 октября обмен пленными с Украиной. Москалькова отметила, что с уполномоченным по правам человека Украины Дмитрием Лубинцом встретилась впервые. «Провели конструктивный диалог и договорились работать по обеспечению условий содержания пленных, дальнейшему их обмену, защите прав гражданских лиц и установлению судеб пропавших без вести», — подчеркнула она. «Как бы ни складывалась политическая и военная ситуация, уполномоченные должны быть вне политики и работать на благо граждан своих стран. Рада, что с обеих сторон достигнуто взаимопонимание и готовность идти навстречу друг другу, содействуя нашей главной миссии — защите прав человека», — написала Москалькова в своем telegram-канале. По ее словам, в ходе обмена в Россию возвращены 110 граждан, в том числе 72 российских моряка, которых удерживала украинская сторона. Ранее о деталях обмена пленными между Россией и Украиной сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. Он отметил, что украинской стороне передали 108 человек, а не 110, как планировалось ранее, — две женщины решили остаться в России. Освобожденные из плена самолетами военно-транспортной авиации ВКС России будут доставлены в Москву. Им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.