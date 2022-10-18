18 октября 2022

Немецкие журналисты прибыли на похороны свердловского героя СВО. Фото

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Похороны Александра Попова. Свердловская область, Полевской, похороны, военные похороны, похороны солдата
На похоронах ветерана боевых действий Артема Небаева присутствовали немецкие журналисты Фото:
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В Каменске-Уральском (Свердловская область) похоронили ветерана боевых действий Артема Небаева, который погиб в боях за освобождение Донбасса. На похоронах присутствовали три корреспондента немецкого телеканала «ARD», который славится своей антироссийской позицией.

«Немецкие журналисты высадились на Урал, чтобы паразитировать на памяти погибшего героя. С какой целью иностранцы с таким рвением освещают похороны погибших? Все очень просто: они входят в доверие к родственникам погибших, а также делают акцент на трагических сторонах специальной военной операции. Местные жители отказались отвечать на провокационные вопросы иностранцев», — пишут в telegram-канале УРАЛLIVE.

Артем Небаев — десантник и разведчик, гвардии рядовой. Воевал в Чечне. После объявления частичной мобилизации он сам пришел в военкомат, не дожидаясь повестки.

Частичную мобилизацию в России объявили 21 сентября. Президент страны Владимир Путин заявлял, что военкоматы будут набирать преимущественно тех, кто имеет боевой опыт, уже служил в ВС РФ, а также получил военно-учетную специальность. Однако свердловский военком Чирков допускал, что служащие без боевого опыта тоже могут быть призваны в дальнейшем.

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В Каменске-Уральском (Свердловская область) похоронили ветерана боевых действий Артема Небаева, который погиб в боях за освобождение Донбасса. На похоронах присутствовали три корреспондента немецкого телеканала «ARD», который славится своей антироссийской позицией. «Немецкие журналисты высадились на Урал, чтобы паразитировать на памяти погибшего героя. С какой целью иностранцы с таким рвением освещают похороны погибших? Все очень просто: они входят в доверие к родственникам погибших, а также делают акцент на трагических сторонах специальной военной операции. Местные жители отказались отвечать на провокационные вопросы иностранцев», — пишут в telegram-канале УРАЛLIVE. Артем Небаев — десантник и разведчик, гвардии рядовой. Воевал в Чечне. После объявления частичной мобилизации он сам пришел в военкомат, не дожидаясь повестки. Частичную мобилизацию в России объявили 21 сентября. Президент страны Владимир Путин заявлял, что военкоматы будут набирать преимущественно тех, кто имеет боевой опыт, уже служил в ВС РФ, а также получил военно-учетную специальность. Однако свердловский военком Чирков допускал, что служащие без боевого опыта тоже могут быть призваны в дальнейшем.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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