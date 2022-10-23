Власти Херсона: российская армия отбила все атаки Киева

24 октября 2022 в 00:22 Размер текста - 17 +

Стремоусов призвал не паниковать Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ситуация на Херсонском направлении остается стабильной, все атаки украинских войск постоянно отбиваются. Об этом заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов. «На вечер 23 октября на Херсонском направлении все стабильно. Несмотря на попытки нацистов прорваться на территорию Херсонской области, наши войска все атаки отбивают. Ситуация сохраняется стабильной. Мы постоянно отражаем атаки укронацистов», — сказал Стремоусов в видеообращении, опубликованном в его Telegram. Чиновник подчеркнул, что причин для паники нет. Херсонская область, как и другие освобожденные регионы РФ, по сей день подвергаются регулярным обстрелам со стороны Украины. Ранее администрация призвала жителей незамедлительно покинуть город. Стремоусов отмечал, что главная задача заключается в защите Херсона, а также спасении людей. В воскресенье националисты взорвали автомобиль в Херсоне. Взрывная волна выбила окна в жилых домах. Корреспондент URA.RU сообщал об одном погибшем и трех раненных в результате теракта.

Ситуация на Херсонском направлении остается стабильной, все атаки украинских войск постоянно отбиваются. Об этом заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов. «На вечер 23 октября на Херсонском направлении все стабильно. Несмотря на попытки нацистов прорваться на территорию Херсонской области, наши войска все атаки отбивают. Ситуация сохраняется стабильной. Мы постоянно отражаем атаки укронацистов», — сказал Стремоусов в видеообращении, опубликованном в его Telegram. Чиновник подчеркнул, что причин для паники нет. Херсонская область, как и другие освобожденные регионы РФ, по сей день подвергаются регулярным обстрелам со стороны Украины. Ранее администрация призвала жителей незамедлительно покинуть город. Стремоусов отмечал, что главная задача заключается в защите Херсона, а также спасении людей. В воскресенье националисты взорвали автомобиль в Херсоне. Взрывная волна выбила окна в жилых домах. Корреспондент URA.RU сообщал об одном погибшем и трех раненных в результате теракта.