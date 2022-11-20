Вооруженный украинский солдат пересек белорусскую границу

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Безоружные украинские военные встретились с Российскими. Переговоры.Севастополь. Крым. Аэропорт Бельбек, автоматчик, армия, военные, солдаты
Боец ВСУ незаконно пересек границу Белоруссии, сообщает ГПК Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Боец Вооруженных Сил Украины (ВСУ) пересек границу Белоруссии. Об этом сообщил Государственный пограничный комитет (ГПК) Республики Беларусь.

«Видеокамера в железнодорожном пункте пропуска „Словечно“ с украинской стороны села Выступовичи зафиксировала движение на территории Украины вооруженного человека в направлении белорусской границы. Впоследствии боец незаконно пересек границу, проходящую по центру железнодорожного моста, и зашел на территорию Беларуси», — пишет ГПК Беларуси в своем telegram-канале. Также ГПК сообщил, что этот случай произошел 19 ноября, около 16:00 часов.

Ранее британская газета The Guardian сообщала, что украинские военные усилили оборону вдоль границы с Белоруссией. Украинская армия готовится к возможному наступлению с ее стороны.

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Боец Вооруженных Сил Украины (ВСУ) пересек границу Белоруссии. Об этом сообщил Государственный пограничный комитет (ГПК) Республики Беларусь. «Видеокамера в железнодорожном пункте пропуска „Словечно“ с украинской стороны села Выступовичи зафиксировала движение на территории Украины вооруженного человека в направлении белорусской границы. Впоследствии боец незаконно пересек границу, проходящую по центру железнодорожного моста, и зашел на территорию Беларуси», — пишет ГПК Беларуси в своем telegram-канале. Также ГПК сообщил, что этот случай произошел 19 ноября, около 16:00 часов. Ранее британская газета The Guardian сообщала, что украинские военные усилили оборону вдоль границы с Белоруссией. Украинская армия готовится к возможному наступлению с ее стороны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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