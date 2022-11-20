Вооруженный украинский солдат пересек белорусскую границу

20 ноября 2022 в 16:58 Размер текста - 17 +

Боец ВСУ незаконно пересек границу Белоруссии, сообщает ГПК Фото: Валентина Свистунова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Боец Вооруженных Сил Украины (ВСУ) пересек границу Белоруссии. Об этом сообщил Государственный пограничный комитет (ГПК) Республики Беларусь. «Видеокамера в железнодорожном пункте пропуска „Словечно“ с украинской стороны села Выступовичи зафиксировала движение на территории Украины вооруженного человека в направлении белорусской границы. Впоследствии боец незаконно пересек границу, проходящую по центру железнодорожного моста, и зашел на территорию Беларуси», — пишет ГПК Беларуси в своем telegram-канале. Также ГПК сообщил, что этот случай произошел 19 ноября, около 16:00 часов. Ранее британская газета The Guardian сообщала, что украинские военные усилили оборону вдоль границы с Белоруссией. Украинская армия готовится к возможному наступлению с ее стороны.

Боец Вооруженных Сил Украины (ВСУ) пересек границу Белоруссии. Об этом сообщил Государственный пограничный комитет (ГПК) Республики Беларусь. «Видеокамера в железнодорожном пункте пропуска „Словечно“ с украинской стороны села Выступовичи зафиксировала движение на территории Украины вооруженного человека в направлении белорусской границы. Впоследствии боец незаконно пересек границу, проходящую по центру железнодорожного моста, и зашел на территорию Беларуси», — пишет ГПК Беларуси в своем telegram-канале. Также ГПК сообщил, что этот случай произошел 19 ноября, около 16:00 часов. Ранее британская газета The Guardian сообщала, что украинские военные усилили оборону вдоль границы с Белоруссией. Украинская армия готовится к возможному наступлению с ее стороны.