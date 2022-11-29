К челябинцам обратились со спецзаявлением из-за грядущей эпидемии гриппа и ОРВИ

Анатолий Семенов заявил, что эпидпорог в регионе превышен на 43,7% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Главный санитарный врач Челябинской области Анатолий Семенов выступил со спецобращением из-за наступающей эпидемии ОРВИ и гриппа. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора региона.

«Эпидемии гриппа приносят много проблем. В первую очередь, это значительный ущерб здоровью — грипп опасен своими осложнениями. Призываю всех жителей области подготовиться к эпидемии гриппа и заранее принять меры, чтобы защитить себя и своих близких!», — заявил Семенов

Ситуацию по ОРВИ в ведомстве оценили как неблагополучную. Заболеваемость на 25 ноября по сравнению с прошлой неделей выросла на 16,5%. Быстрее всего вирус распространяется среди школьников — на 20,9% за тот же период. Среди взрослого населения заболеваемость повысилась на 14,6%, детей от трех до шести лет на 11,9%, а детей до трех лет — 4,1%.

«Уровень заболеваемости ОРВИ по региону выше эпидпорога на 43,7%. Среди взрослого населения на 52,2%, детей школьного возраста — 44,8%, а детей до трех лет — 1,4%», — уточнили в Роспотребнадзоре

Ранее появилась информация о росте заболеваемости ОРВИ и гриппом. Уже к 20 ноября эпидпорог был превышен более чем на 20%.