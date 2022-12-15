Захарова раскрыла, зачем замгенсека ООН ездил в Херсон

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс ездил в Херсон и на Украину, чтобы политизировать ситуацию, прикрываясь благими намерениями. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
«Речь идет не о благородных задачах помощи нуждающимся, а о стремлении высокопоставленных представителей секретариата ООН политизировать гуманитарную деятельность и спекулировать на страданиях мирных жителей, обслуживая политический заказ Киева», — заявила Мария Захарова в ходе брифинга МИД РФ.
Она подчеркнула, что поездка Гриффитса заведомо несла провокационный характер, от чего его визит был неприемлем. Представитель ведомства добавила, что генсеку ООН Антониу Гуттерешу следует положить конец такой деятельности своих сотрудников.
Ранее сообщалось, что Мартин Гриффитс посетил Херсон. Врио губернатора региона Владимир Сальдо подчеркнул, что замгенсека ООН нарушил порядок пересечения границы России.
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Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс ездил в Херсон и на Украину, чтобы политизировать ситуацию, прикрываясь благими намерениями. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. «Речь идет не о благородных задачах помощи нуждающимся, а о стремлении высокопоставленных представителей секретариата ООН политизировать гуманитарную деятельность и спекулировать на страданиях мирных жителей, обслуживая политический заказ Киева», — заявила Мария Захарова в ходе брифинга МИД РФ. Она подчеркнула, что поездка Гриффитса заведомо несла провокационный характер, от чего его визит был неприемлем. Представитель ведомства добавила, что генсеку ООН Антониу Гуттерешу следует положить конец такой деятельности своих сотрудников. Ранее сообщалось, что Мартин Гриффитс посетил Херсон. Врио губернатора региона Владимир Сальдо подчеркнул, что замгенсека ООН нарушил порядок пересечения границы России.