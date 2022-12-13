Сальдо: замгенсека ООН нелегально пересек границу РФ

14 декабря 2022 в 01:18 Размер текста - 17 +

Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс прибыл в Херсон Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс приехал в Херсон, чем нарушил порядок пресечения государственной границы РФ. Об этом заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо. «Кроме того, вроде бы и представитель уважаемой организации, а нарушил порядок пересечения государственной границы Российской Федерации. Это бессовестно, стыдно и неприлично», — сообщил Сальдо в своем telegram-канале. Он уточнил, что дипломат якобы пытался оценить эффективность гуманитарных операций ООН и изучить проблемы, связанные с повреждением городской инфраструктуры на фоне похолодания. «Но мы-то с вами прекрасно понимаем, что на самом деле Гриффитс — гражданин Британии — и не собирается как-то задействовать потенциал ООН для помощи херсонцам, оставшимся в городе», — заявил врио губернатора Херсонской области. Россия начала спецоперацию на территории Украины 24 февраля. Ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса, заявлял президент РФ Владимир Путин. Осенью, в результате референдумов, к РФ были присоединены четыре новые территории: Луганская и Донецкая народные республики, а также Запорожская и Херсонская области. Путин подписал указ о ратификации договоров о принятии в состав РФ этих регионов. Ранее сообщалось, что страны ООН не пришли к общему мнению по непризнанию референдумов в Донбассе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс приехал в Херсон, чем нарушил порядок пресечения государственной границы РФ. Об этом заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо. «Кроме того, вроде бы и представитель уважаемой организации, а нарушил порядок пересечения государственной границы Российской Федерации. Это бессовестно, стыдно и неприлично», — сообщил Сальдо в своем telegram-канале. Он уточнил, что дипломат якобы пытался оценить эффективность гуманитарных операций ООН и изучить проблемы, связанные с повреждением городской инфраструктуры на фоне похолодания. «Но мы-то с вами прекрасно понимаем, что на самом деле Гриффитс — гражданин Британии — и не собирается как-то задействовать потенциал ООН для помощи херсонцам, оставшимся в городе», — заявил врио губернатора Херсонской области. Россия начала спецоперацию на территории Украины 24 февраля. Ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса, заявлял президент РФ Владимир Путин. Осенью, в результате референдумов, к РФ были присоединены четыре новые территории: Луганская и Донецкая народные республики, а также Запорожская и Херсонская области. Путин подписал указ о ратификации договоров о принятии в состав РФ этих регионов. Ранее сообщалось, что страны ООН не пришли к общему мнению по непризнанию референдумов в Донбассе.