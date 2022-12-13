13 декабря 2022

Сальдо: замгенсека ООН нелегально пересек границу РФ

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Российско-казахстанская граница. Курган, пропускной пункт, кпп, граница, пограничная зона, пограничники, досмотр автомобиля, граница казахстана
Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс прибыл в Херсон Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс приехал в Херсон, чем нарушил порядок пресечения государственной границы РФ. Об этом заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

«Кроме того, вроде бы и представитель уважаемой организации, а нарушил порядок пересечения государственной границы Российской Федерации. Это бессовестно, стыдно и неприлично», — сообщил Сальдо в своем telegram-канале.

Он уточнил, что дипломат якобы пытался оценить эффективность гуманитарных операций ООН и изучить проблемы, связанные с повреждением городской инфраструктуры на фоне похолодания. «Но мы-то с вами прекрасно понимаем, что на самом деле Гриффитс — гражданин Британии — и не собирается как-то задействовать потенциал ООН для помощи херсонцам, оставшимся в городе», — заявил врио губернатора Херсонской области.

Россия начала спецоперацию на территории Украины 24 февраля. Ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса, заявлял президент РФ Владимир Путин. Осенью, в результате референдумов, к РФ были присоединены четыре новые территории: Луганская и Донецкая народные республики, а также Запорожская и Херсонская области. Путин подписал указ о ратификации договоров о принятии в состав РФ этих регионов. Ранее сообщалось, что страны ООН не пришли к общему мнению по непризнанию референдумов в Донбассе.

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Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс приехал в Херсон, чем нарушил порядок пресечения государственной границы РФ. Об этом заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо. «Кроме того, вроде бы и представитель уважаемой организации, а нарушил порядок пересечения государственной границы Российской Федерации. Это бессовестно, стыдно и неприлично», — сообщил Сальдо в своем telegram-канале. Он уточнил, что дипломат якобы пытался оценить эффективность гуманитарных операций ООН и изучить проблемы, связанные с повреждением городской инфраструктуры на фоне похолодания. «Но мы-то с вами прекрасно понимаем, что на самом деле Гриффитс — гражданин Британии — и не собирается как-то задействовать потенциал ООН для помощи херсонцам, оставшимся в городе», — заявил врио губернатора Херсонской области. Россия начала спецоперацию на территории Украины 24 февраля. Ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса, заявлял президент РФ Владимир Путин. Осенью, в результате референдумов, к РФ были присоединены четыре новые территории: Луганская и Донецкая народные республики, а также Запорожская и Херсонская области. Путин подписал указ о ратификации договоров о принятии в состав РФ этих регионов. Ранее сообщалось, что страны ООН не пришли к общему мнению по непризнанию референдумов в Донбассе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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