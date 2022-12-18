Экс-офицер НАТО раскрыл роковой сценарий для Украины

На Украине боятся, что Россия вновь ударит по Киеву и это подтолкнет Запад к переговорам. Об этом сообщает экс-офицер НАТО Ставрос Атламазоглу.
«Потенциальное зимнее наступление [Вооруженных сил России] на Киев <…> будет направлено на то, чтобы вынудить Украину пойти на уступки или оказать давление на западных сторонников Киева. <…> [Эти действия] нужны, чтобы призвать президента Украины Владимира Зеленского к переговорам», — пишет обозреватель 19fortyfive.
Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации страны. По словам президента РФ, целью операции является и защита мирного населения Донбасса. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявлял, что ВСУ находятся в тяжелом положении, пишут «Дни.ру». Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что против переговоров с Россией.
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На Украине боятся, что Россия вновь ударит по Киеву и это подтолкнет Запад к переговорам. Об этом сообщает экс-офицер НАТО Ставрос Атламазоглу. «Потенциальное зимнее наступление [Вооруженных сил России] на Киев <…> будет направлено на то, чтобы вынудить Украину пойти на уступки или оказать давление на западных сторонников Киева. <…> [Эти действия] нужны, чтобы призвать президента Украины Владимира Зеленского к переговорам», — пишет обозреватель 19fortyfive. РФ начала атаковать инфраструктуру Украины после теракта на Крымском мосту. В том числе удары производились по Киеву. Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации страны. По словам президента РФ, целью операции является и защита мирного населения Донбасса. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявлял, что ВСУ находятся в тяжелом положении, пишут «Дни.ру». Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что против переговоров с Россией.