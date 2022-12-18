Экс-офицер НАТО раскрыл роковой сценарий для Украины

19fortyfive: Украина боится повторного удара России по Киеву
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Около 1000 военнослужащих ЦВО начали состязания в отборочном этапе конкурса «Танковый биатлон» , дым, танк, выстрел
Украина боится, что РФ снова атакует Киев, пишет Ставрос Атламазоглу Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На Украине боятся, что Россия вновь ударит по Киеву и это подтолкнет Запад к переговорам. Об этом сообщает экс-офицер НАТО Ставрос Атламазоглу.

«Потенциальное зимнее наступление [Вооруженных сил России] на Киев <…> будет направлено на то, чтобы вынудить Украину пойти на уступки или оказать давление на западных сторонников Киева. <…> [Эти действия] нужны, чтобы призвать президента Украины Владимира Зеленского к переговорам», — пишет обозреватель 19fortyfive.

РФ начала атаковать инфраструктуру Украины после теракта на Крымском мосту. В том числе удары производились по Киеву.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации страны. По словам президента РФ, целью операции является и защита мирного населения Донбасса. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявлял, что ВСУ находятся в тяжелом положении, пишут «Дни.ру». Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что против переговоров с Россией.

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На Украине боятся, что Россия вновь ударит по Киеву и это подтолкнет Запад к переговорам. Об этом сообщает экс-офицер НАТО Ставрос Атламазоглу. «Потенциальное зимнее наступление [Вооруженных сил России] на Киев <…> будет направлено на то, чтобы вынудить Украину пойти на уступки или оказать давление на западных сторонников Киева. <…> [Эти действия] нужны, чтобы призвать президента Украины Владимира Зеленского к переговорам», — пишет обозреватель 19fortyfive. РФ начала атаковать инфраструктуру Украины после теракта на Крымском мосту. В том числе удары производились по Киеву. Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации страны. По словам президента РФ, целью операции является и защита мирного населения Донбасса. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявлял, что ВСУ находятся в тяжелом положении, пишут «Дни.ру». Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что против переговоров с Россией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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