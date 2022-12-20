Премьер Белоруссии Головченко: встреча Путина и Лукашенко закрыла все вопросы

Александр Лукашенко недавно встретился с Владимиром ПутинымФото: Официальный сайт Президента России
У России и Белоруссии не осталось нерешенных вопросов по сотрудничеству. Об этом заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.
«У нас не осталось ни одной сферы по итогам переговоров президентов, по которым не были найдены решения или не сближаемые позиции. У меня нет ощущения, что президенты о чем-то не договорились, или правительства не знают как реализовывать ту, или иную договоренность», — цитирует Головченко белорусская газета «СБ. Беларусь сегодня». По его словам, раньше такого не было и могли оставаться нерешенные вопросы.
Головченко заявил, что планируется укрепить торговые отношения двух стран. По его словам, планируется, что товарооборот составит около 50 миллиардов долларов.
Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал URA.RU.
У России и Белоруссии не осталось нерешенных вопросов по сотрудничеству. Об этом заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. «У нас не осталось ни одной сферы по итогам переговоров президентов, по которым не были найдены решения или не сближаемые позиции. У меня нет ощущения, что президенты о чем-то не договорились, или правительства не знают как реализовывать ту, или иную договоренность», — цитирует Головченко белорусская газета «СБ. Беларусь сегодня». По его словам, раньше такого не было и могли оставаться нерешенные вопросы. Головченко заявил, что планируется укрепить торговые отношения двух стран. По его словам, планируется, что товарооборот составит около 50 миллиардов долларов. Президент России Владимир Путин посетил Минск и встретился с главой Белоруссии Александром Лукашенко, передает RT. В Кремле сообщали, что они будут говорить об участии Белоруссии в спецоперации на Украине. После переговоров Россия и Белоруссия согласуют цену на газ на ближайшие три года.