Премьер Белоруссии Головченко: встреча Путина и Лукашенко закрыла все вопросы

20 декабря 2022 в 14:45 Размер текста - 17 +

Александр Лукашенко недавно встретился с Владимиром Путиным Фото: Официальный сайт Президента России У России и Белоруссии не осталось нерешенных вопросов по сотрудничеству. Об этом заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. «У нас не осталось ни одной сферы по итогам переговоров президентов, по которым не были найдены решения или не сближаемые позиции. У меня нет ощущения, что президенты о чем-то не договорились, или правительства не знают как реализовывать ту, или иную договоренность», — цитирует Головченко белорусская газета « СБ. Беларусь сегодня ». По его словам, раньше такого не было и могли оставаться нерешенные вопросы. Головченко заявил, что планируется укрепить торговые отношения двух стран. По его словам, планируется, что товарооборот составит около 50 миллиардов долларов. Президент России Владимир Путин посетил Минск и встретился с главой Белоруссии Александром Лукашенко, передает RT. В Кремле сообщали, что они будут говорить об участии Белоруссии в спецоперации на Украине. После переговоров Россия и Белоруссия согласуют цену на газ на ближайшие три года.

У России и Белоруссии не осталось нерешенных вопросов по сотрудничеству. Об этом заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. «У нас не осталось ни одной сферы по итогам переговоров президентов, по которым не были найдены решения или не сближаемые позиции. У меня нет ощущения, что президенты о чем-то не договорились, или правительства не знают как реализовывать ту, или иную договоренность», — цитирует Головченко белорусская газета «СБ. Беларусь сегодня». По его словам, раньше такого не было и могли оставаться нерешенные вопросы. Головченко заявил, что планируется укрепить торговые отношения двух стран. По его словам, планируется, что товарооборот составит около 50 миллиардов долларов. Президент России Владимир Путин посетил Минск и встретился с главой Белоруссии Александром Лукашенко, передает RT. В Кремле сообщали, что они будут говорить об участии Белоруссии в спецоперации на Украине. После переговоров Россия и Белоруссия согласуют цену на газ на ближайшие три года.