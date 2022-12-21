В Кремле прокомментировали поимку бойцов ВСУ, расстрелявших военных РФ

Доклады со спецоперации идут по линии военных, заявил Дмитрий Песков
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Информация о поимке бойцов ВСУ, которые расстреляли российских солдат, находится у верховного главнокомандующего. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU.
«Не знаем, достоверно ли данная информация, доклады идут по линии военных к верховному главнокомандующему», — заявил Песков. Бойцов поймали в плен разведчики подразделения «Барс-13».
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