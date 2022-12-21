В Кремле прокомментировали поимку бойцов ВСУ, расстрелявших военных РФ

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Доклады со спецоперации идут по линии военных, заявил Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Информация о поимке бойцов ВСУ, которые расстреляли российских солдат, находится у верховного главнокомандующего. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU.

«Не знаем, достоверно ли данная информация, доклады идут по линии военных к верховному главнокомандующему», — заявил Песков. Бойцов поймали в плен разведчики подразделения «Барс-13».

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Информация о поимке бойцов ВСУ, которые расстреляли российских солдат, находится у верховного главнокомандующего. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU. «Не знаем, достоверно ли данная информация, доклады идут по линии военных к верховному главнокомандующему», — заявил Песков. Бойцов поймали в плен разведчики подразделения «Барс-13».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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