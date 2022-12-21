Челябинским новобранцам провели инструктаж

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Военным разъяснили последствия нарушений требований безопасности Фото:
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Мобилизация в России

Новобранцам Центрального военного округа (ЦВО), которые дислоцируются в Челябинской области, провели инструктаж по соблюдению требованиям безопасности несения военной службы. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России

«В рамках занятий новобранцы ознакомились с требованиями руководящих документов и нормативно-правовых актов по вопросам обеспечения безопасности военной службы. Кроме того, военнослужащим разъяснили последствия нарушений требований безопасности в ходе обслуживания вооружения и военной техники», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Также бойцам рассказали о последствиях нарушений при несении караульной службы, занятиях спортом, а также при несоблюдении правил дорожного движения и пожарной безопасности. В ведомстве добавили, подобная работа входит в программу мероприятий вводного инструктажа.

Частичная мобилизация проходила в России в период с 21 сентября по 28 октября. Как сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, свыше 300 тысяч мобилизованных прошли курс обучения. Для этого были задействованы более ста полигонов страны и три тысячи инструкторов.

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Новобранцам Центрального военного округа (ЦВО), которые дислоцируются в Челябинской области, провели инструктаж по соблюдению требованиям безопасности несения военной службы. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России «В рамках занятий новобранцы ознакомились с требованиями руководящих документов и нормативно-правовых актов по вопросам обеспечения безопасности военной службы. Кроме того, военнослужащим разъяснили последствия нарушений требований безопасности в ходе обслуживания вооружения и военной техники», — уточнили в пресс-службе ведомства. Также бойцам рассказали о последствиях нарушений при несении караульной службы, занятиях спортом, а также при несоблюдении правил дорожного движения и пожарной безопасности. В ведомстве добавили, подобная работа входит в программу мероприятий вводного инструктажа. Частичная мобилизация проходила в России в период с 21 сентября по 28 октября. Как сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, свыше 300 тысяч мобилизованных прошли курс обучения. Для этого были задействованы более ста полигонов страны и три тысячи инструкторов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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