Кремль ответил на обвинения Пашиняна

Песков: российские миротворцы делают все, чтобы сохранить мир в Нагорном Карабахе
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© Служба новостей «URA.RU»
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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Песков заявил, что РФ и Армения продолжают обсуждения Фото:
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Российские миротворцы выполняют все обязательства и делают все возможное, чтобы сохранить мир в Нагорном Карабахе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Российские миротворцы делают все возможное, чтобы обеспечить порядок и спокойствие на тех территориях, где они работают. Действуют в соответствии с духом и буквой документов, которые были подписаны между странами. Мы с армянскими коллегами продолжаем обсуждение темы», — заявил Песков, передает корреспондент URA.RU. Ранее президент Армении Никол Пашинян обвинил российских миротворцев в бездействии.

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Российские миротворцы выполняют все обязательства и делают все возможное, чтобы сохранить мир в Нагорном Карабахе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Российские миротворцы делают все возможное, чтобы обеспечить порядок и спокойствие на тех территориях, где они работают. Действуют в соответствии с духом и буквой документов, которые были подписаны между странами. Мы с армянскими коллегами продолжаем обсуждение темы», — заявил Песков, передает корреспондент URA.RU. Ранее президент Армении Никол Пашинян обвинил российских миротворцев в бездействии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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