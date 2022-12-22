Кремль ответил на обвинения Пашиняна

Песков заявил, что РФ и Армения продолжают обсуждения
новость из сюжетаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Российские миротворцы выполняют все обязательства и делают все возможное, чтобы сохранить мир в Нагорном Карабахе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Российские миротворцы делают все возможное, чтобы обеспечить порядок и спокойствие на тех территориях, где они работают. Действуют в соответствии с духом и буквой документов, которые были подписаны между странами. Мы с армянскими коллегами продолжаем обсуждение темы», — заявил Песков, передает корреспондент URA.RU. Ранее президент Армении Никол Пашинян обвинил российских миротворцев в бездействии.
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