Кремль ответил на обвинения Пашиняна

Песков: российские миротворцы делают все, чтобы сохранить мир в Нагорном Карабахе

22 декабря 2022 в 14:45 Размер текста - 17 +

Песков заявил, что РФ и Армения продолжают обсуждения Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе Российские миротворцы выполняют все обязательства и делают все возможное, чтобы сохранить мир в Нагорном Карабахе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Российские миротворцы делают все возможное, чтобы обеспечить порядок и спокойствие на тех территориях, где они работают. Действуют в соответствии с духом и буквой документов, которые были подписаны между странами. Мы с армянскими коллегами продолжаем обсуждение темы», — заявил Песков, передает корреспондент URA.RU. Ранее президент Армении Никол Пашинян обвинил российских миротворцев в бездействии.

Российские миротворцы выполняют все обязательства и делают все возможное, чтобы сохранить мир в Нагорном Карабахе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Российские миротворцы делают все возможное, чтобы обеспечить порядок и спокойствие на тех территориях, где они работают. Действуют в соответствии с духом и буквой документов, которые были подписаны между странами. Мы с армянскими коллегами продолжаем обсуждение темы», — заявил Песков, передает корреспондент URA.RU. Ранее президент Армении Никол Пашинян обвинил российских миротворцев в бездействии.