Разведчик США: одно решение Путина сломало планы Запада

Разведчик США Риттер: решение Путина начать СВО пошло в разрез с планами Запада о захвате Донбасса

05 января 2023 в 17:45 Размер текста - 17 +

Решение Владимира Путина о проведении СВО сорвало планы Запада, считает Скотт Риттер Фото: Владимир Андреев © URA.RU Проведение спецоперации на Украине оказалось тем решением, которое разрушило планы Запада на захват территорий Донбасса Украиной. Об этом сообщает отставной офицер американской разведки Скотт Риттер. «Россия осмелилась и подала Западу сигнал о том, что есть пределы ее терпению. Она показала, что может пойти на многое в ответ на безответственные действия западных стран. <…> Но РФ сорвала их планы, тогда как на Западе не верили, что российская сторона решится на специальную военную операцию», — уточнил Риттер в интервью китайскому изданию Global Times. Ранее своим указом глава РФ Владимир Путин сорвал другие планы Запада, которые касались санкционного давления на Россию. Путин подписал указ, который запрещает поставки нефти странам, использующим потолок цен на «черное золото». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию с целью защиты мирного населения Донбасса. С начала СВО, ВС РФ уничтожили более 2,8 тысячи украинских дронов, сообщает Life . Путин также заявлял о деструктивной роли Запада на Украине, уточняет телеканал 360.

Проведение спецоперации на Украине оказалось тем решением, которое разрушило планы Запада на захват территорий Донбасса Украиной. Об этом сообщает отставной офицер американской разведки Скотт Риттер. «Россия осмелилась и подала Западу сигнал о том, что есть пределы ее терпению. Она показала, что может пойти на многое в ответ на безответственные действия западных стран. <…> Но РФ сорвала их планы, тогда как на Западе не верили, что российская сторона решится на специальную военную операцию», — уточнил Риттер в интервью китайскому изданию Global Times. Ранее своим указом глава РФ Владимир Путин сорвал другие планы Запада, которые касались санкционного давления на Россию. Путин подписал указ, который запрещает поставки нефти странам, использующим потолок цен на «черное золото». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию с целью защиты мирного населения Донбасса. С начала СВО, ВС РФ уничтожили более 2,8 тысячи украинских дронов, сообщает Life. Путин также заявлял о деструктивной роли Запада на Украине, уточняет телеканал 360.