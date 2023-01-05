Baijiahao: Путин одним указом разрушил заговор Запада

Baijiahao: указ Путина о запрете поставок нефти разрушил план Запада

05 января 2023 в 13:51 Размер текста - 17 +

Путин ввел указ №961, который разрушил план Запада, сообщает Baijiahao Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает поставки нефти странам, использующим потолок цен на этот ресурс. Таким образом санкционный план стран Запад по отношению к России не сработал. Об этом сообщило китайское издание Baijiahao. «Благодаря действиям Владимира Путина западный заговор — план США по уничтожению различных отраслей промышленности России — не увенчается успехом», — говорится в материале. В материале отмечается, что своим указом Путин дал мощный и жесткий ответ. Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля по указу Путина. После этого страны Запада стали вводить против РФ санкции. 3 декабря Евросоюз ввел потолок цен на нефть из России. Теперь один баррель будет стоить не выше 60 долларов. Введение ограничений на российскую нефть было нужно западным странам для того, чтобы доходы от ее продажи больше не покрывали расходы России на спецоперацию.

Президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает поставки нефти странам, использующим потолок цен на этот ресурс. Таким образом санкционный план стран Запад по отношению к России не сработал. Об этом сообщило китайское издание Baijiahao. «Благодаря действиям Владимира Путина западный заговор — план США по уничтожению различных отраслей промышленности России — не увенчается успехом», — говорится в материале. В материале отмечается, что своим указом Путин дал мощный и жесткий ответ. Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля по указу Путина. После этого страны Запада стали вводить против РФ санкции. 3 декабря Евросоюз ввел потолок цен на нефть из России. Теперь один баррель будет стоить не выше 60 долларов. Введение ограничений на российскую нефть было нужно западным странам для того, чтобы доходы от ее продажи больше не покрывали расходы России на спецоперацию.