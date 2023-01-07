Пользователи Twitter возмутились посланием Шольца к Зеленскому о России

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В Twitter раскритиковали поставки вооружения Украине Фото:

Пользователи соцсети Twitter раскритиковали обещание канцлера Германии Олафа Шольца поддерживать Украину в конфликте с Россией. Они заявили, что Германию не стоит втягивать в это.

«Мы против того, чтобы Шольц втягивал Германию еще сильнее в этот конфликт», — написали пользователи Twitter. «Оружие никогда не создает мира, Шольц прекрасно это знает», — высказался другой. Информацию передает РИА Новости.

Шольцу нужно уйти в отставку, если он не может быть посредником для урегулирования ситуации на Украине и ухудшает экономику Германии, заявил комментатор. США могут отправить Германию в каменный век, так как разжигают конфликт, считает еще один пользователь.

Ранее Шольц пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому поддерживать Киев в их конфликте с Россией. Он заявил, что Германия поставит Украине вооружение Patriot и БМП Marder. 40 немецких БМП планируется поставить в первом квартале года, сообщает Nation News.

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Пользователи соцсети Twitter раскритиковали обещание канцлера Германии Олафа Шольца поддерживать Украину в конфликте с Россией. Они заявили, что Германию не стоит втягивать в это. «Мы против того, чтобы Шольц втягивал Германию еще сильнее в этот конфликт», — написали пользователи Twitter. «Оружие никогда не создает мира, Шольц прекрасно это знает», — высказался другой. Информацию передает РИА Новости. Шольцу нужно уйти в отставку, если он не может быть посредником для урегулирования ситуации на Украине и ухудшает экономику Германии, заявил комментатор. США могут отправить Германию в каменный век, так как разжигают конфликт, считает еще один пользователь. Ранее Шольц пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому поддерживать Киев в их конфликте с Россией. Он заявил, что Германия поставит Украине вооружение Patriot и БМП Marder. 40 немецких БМП планируется поставить в первом квартале года, сообщает Nation News.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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