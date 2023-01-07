Пользователи Twitter возмутились посланием Шольца к Зеленскому о России

07 января 2023 в 12:17 Размер текста - 17 +

В Twitter раскритиковали поставки вооружения Украине Фото: Анна Майорова © URA.RU Пользователи соцсети Twitter раскритиковали обещание канцлера Германии Олафа Шольца поддерживать Украину в конфликте с Россией. Они заявили, что Германию не стоит втягивать в это. «Мы против того, чтобы Шольц втягивал Германию еще сильнее в этот конфликт», — написали пользователи Twitter. «Оружие никогда не создает мира, Шольц прекрасно это знает», — высказался другой. Информацию передает РИА Новости. Шольцу нужно уйти в отставку, если он не может быть посредником для урегулирования ситуации на Украине и ухудшает экономику Германии, заявил комментатор. США могут отправить Германию в каменный век, так как разжигают конфликт, считает еще один пользователь. Ранее Шольц пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому поддерживать Киев в их конфликте с Россией. Он заявил, что Германия поставит Украине вооружение Patriot и БМП Marder. 40 немецких БМП планируется поставить в первом квартале года, сообщает Nation News.

Пользователи соцсети Twitter раскритиковали обещание канцлера Германии Олафа Шольца поддерживать Украину в конфликте с Россией. Они заявили, что Германию не стоит втягивать в это. «Мы против того, чтобы Шольц втягивал Германию еще сильнее в этот конфликт», — написали пользователи Twitter. «Оружие никогда не создает мира, Шольц прекрасно это знает», — высказался другой. Информацию передает РИА Новости. Шольцу нужно уйти в отставку, если он не может быть посредником для урегулирования ситуации на Украине и ухудшает экономику Германии, заявил комментатор. США могут отправить Германию в каменный век, так как разжигают конфликт, считает еще один пользователь. Ранее Шольц пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому поддерживать Киев в их конфликте с Россией. Он заявил, что Германия поставит Украине вооружение Patriot и БМП Marder. 40 немецких БМП планируется поставить в первом квартале года, сообщает Nation News.