Премьер Венгрии Орбан: в конфликте на Украине выигрывают только США

13 января 2023 в 13:15 Размер текста - 17 +

США являются единственной страной, которая выигрывает от конфликта на Украине, заявил Виктор Орбан Фото: Пресс-Служба Премьер-Министра Венгрии/Золтан Фишер новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В конфликте на Украине выигрывают только США. Об это заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. «Потерпевшими от ошибочной санкционной политики и спецоперации являются европейцы. В конфликте на Украине точно выигрывает Америка, точно проигрывает Европа», — заявил Виктор Орбан во время эфира на радио Kossuth . Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны Запада начали вводить против России санкции. Среди последних — установление потолка цен на нефть и газ. Телеканал «Царьград» сообщает, что Германия не может восстановить свои запасы поставкой нефти из других стран. Для транзита сырья оттуда требуется российский нефтепровод «Дружба».

В конфликте на Украине выигрывают только США. Об это заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. «Потерпевшими от ошибочной санкционной политики и спецоперации являются европейцы. В конфликте на Украине точно выигрывает Америка, точно проигрывает Европа», — заявил Виктор Орбан во время эфира на радио Kossuth. Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны Запада начали вводить против России санкции. Среди последних — установление потолка цен на нефть и газ. Телеканал «Царьград» сообщает, что Германия не может восстановить свои запасы поставкой нефти из других стран. Для транзита сырья оттуда требуется российский нефтепровод «Дружба».