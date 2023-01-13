Путин поручил защитить журналистов на Украине

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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Путин поручил дать правовую оценку нарушению прав и свобод журналистов Фото:

Президент России Владимир Путин поручил дать правовую оценку преследованию журналистов и общественных деятелей на Украине. Об этом сообщили в Кремле.

«Следственному комитету Российской Федерации совместно с Советом при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека […] осуществлять правовую оценку фактов незаконного уголовного преследования общественных деятелей, журналистов и правозащитников на Украине, нарушения их прав и свобод», — говорится в поручении. Текст поручения опубликован на официальном сайте Кремля. Поручение также касается уполномоченных по правам человека РФ и Общественной палаты РФ.

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Президент России Владимир Путин поручил дать правовую оценку преследованию журналистов и общественных деятелей на Украине. Об этом сообщили в Кремле. «Следственному комитету Российской Федерации совместно с Советом при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека […] осуществлять правовую оценку фактов незаконного уголовного преследования общественных деятелей, журналистов и правозащитников на Украине, нарушения их прав и свобод», — говорится в поручении. Текст поручения опубликован на официальном сайте Кремля. Поручение также касается уполномоченных по правам человека РФ и Общественной палаты РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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