16 января 2023

Свердловский депутат ГД помог мобилизованным получить выплаты

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Регистрация представителей четырех партий — КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Новые люди» — в качестве кандидатов на выборы губернатора области. Екатеринбург , кузнецов андрей
Андрей Кузнецов помог двум мобилизованным получить выплаты Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Депутат Госдумы РФ от Свердловской области и Пермского края Андрей Кузнецов помог двум мобилизованным получить выплаты. Об этом сообщается на официальном сайте регионального отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду».

«К депутату Кузнецову приехала Динара И. из Полевского, которая рассказала, что за более чем два месяца службы ее муж получил всего 45 тысяч рублей. А мобилизованный Евгений С. написал, что получает всего шесть тысяч рублей в месяц, хотя ему давали ответ, что выплаты перечислены. Андрей Кузнецов отправлял письма в МО РФ. Накануне ему ответили, что [недостающие] деньги были перечислены солдатам», — говорится в сообщении.

Андрей Кузнецов сообщил, что связался с семьями военных. Близкие мобилизованных подтвердили ему, что деньги были получены.

Ранее URA.RU писало, что свердловский депутат Госдумы Андрей Альшевских помог участнику спецоперации Владимиру получить недостающее денежное довольствие. Свердловские власти уже выплатили более 580 млн рублей семьям мобилизованных.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Ее объявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, это вынужденная мера. Главная цель операции — защита мирных жителей Донбасса от восьмилетнего геноцида украинского режима.

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Депутат Госдумы РФ от Свердловской области и Пермского края Андрей Кузнецов помог двум мобилизованным получить выплаты. Об этом сообщается на официальном сайте регионального отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». «К депутату Кузнецову приехала Динара И. из Полевского, которая рассказала, что за более чем два месяца службы ее муж получил всего 45 тысяч рублей. А мобилизованный Евгений С. написал, что получает всего шесть тысяч рублей в месяц, хотя ему давали ответ, что выплаты перечислены. Андрей Кузнецов отправлял письма в МО РФ. Накануне ему ответили, что [недостающие] деньги были перечислены солдатам», — говорится в сообщении. Андрей Кузнецов сообщил, что связался с семьями военных. Близкие мобилизованных подтвердили ему, что деньги были получены. Ранее URA.RU писало, что свердловский депутат Госдумы Андрей Альшевских помог участнику спецоперации Владимиру получить недостающее денежное довольствие. Свердловские власти уже выплатили более 580 млн рублей семьям мобилизованных. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Ее объявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, это вынужденная мера. Главная цель операции — защита мирных жителей Донбасса от восьмилетнего геноцида украинского режима.
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