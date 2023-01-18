Генсек НАТО заявил о ключевом моменте в СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
НАТО. Москва, нато, nato, столтенберг йенс
Йенс Столтенберг высказался о текущей обстановке конфликта на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ситуации на Украине сейчас происходит ключевой момент. С таким заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе Давосского форума.

«Сейчас — ключевой момент в конфликте на Украине», — сказал Йенс Столтенберг в ходе своего выступления. Его трансляция велась на сайте Давосского форума. Генсек НАТО добавил, что российский президент Владимир Путин не сможет одержать победу на поле боя.

Ранее Столтенберг неоднократно призывал западных лидеров увеличивать помощь Украине. Он также отмечал, что поставки украинской стороне оружия — единственный способ приблизить окончание военных действий на Украине.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

Будьте в курсе всех событий в России и не только - подпишитесь на нашу ежедневную рассылку и получайте свежие новости первыми!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ситуации на Украине сейчас происходит ключевой момент. С таким заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе Давосского форума. «Сейчас — ключевой момент в конфликте на Украине», — сказал Йенс Столтенберг в ходе своего выступления. Его трансляция велась на сайте Давосского форума. Генсек НАТО добавил, что российский президент Владимир Путин не сможет одержать победу на поле боя. Ранее Столтенберг неоднократно призывал западных лидеров увеличивать помощь Украине. Он также отмечал, что поставки украинской стороне оружия — единственный способ приблизить окончание военных действий на Украине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...