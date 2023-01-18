Генсек НАТО заявил о ключевом моменте в СВО

18 января 2023 в 19:46 Размер текста - 17 +

Йенс Столтенберг высказался о текущей обстановке конфликта на Украине Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ситуации на Украине сейчас происходит ключевой момент. С таким заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе Давосского форума. «Сейчас — ключевой момент в конфликте на Украине», — сказал Йенс Столтенберг в ходе своего выступления. Его трансляция велась на сайте Давосского форума. Генсек НАТО добавил, что российский президент Владимир Путин не сможет одержать победу на поле боя. Ранее Столтенберг неоднократно призывал западных лидеров увеличивать помощь Украине. Он также отмечал, что поставки украинской стороне оружия — единственный способ приблизить окончание военных действий на Украине.

В ситуации на Украине сейчас происходит ключевой момент. С таким заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе Давосского форума. «Сейчас — ключевой момент в конфликте на Украине», — сказал Йенс Столтенберг в ходе своего выступления. Его трансляция велась на сайте Давосского форума. Генсек НАТО добавил, что российский президент Владимир Путин не сможет одержать победу на поле боя. Ранее Столтенберг неоднократно призывал западных лидеров увеличивать помощь Украине. Он также отмечал, что поставки украинской стороне оружия — единственный способ приблизить окончание военных действий на Украине.