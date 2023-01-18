Генсек НАТО заявил о ключевом моменте в СВО

Йенс Столтенберг высказался о текущей обстановке конфликта на Украине
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В ситуации на Украине сейчас происходит ключевой момент. С таким заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе Давосского форума.
«Сейчас — ключевой момент в конфликте на Украине», — сказал Йенс Столтенберг в ходе своего выступления. Его трансляция велась на
Ранее Столтенберг неоднократно призывал западных лидеров увеличивать помощь Украине. Он также отмечал, что поставки украинской стороне оружия — единственный способ приблизить окончание военных действий на Украине.
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