Герасимов признал недочеты при проведении мобилизации в РФ

Система мобилизационной подготовки оказалась не полностью адаптирована под современные экономические отношения. Об этом заявил командующий Объединенной группировки войск (ОГВ) в зоне СВО Валерий Герасимов.
«Система мобилизационной подготовки в нашей стране оказалась не полностью адаптирована под новые современные экономические отношения, поэтому пришлось все исправлять на ходу», — констатировал Герасимов в разговоре с «Аргументами и фактами».
Частичная мобилизация в России была проведена для стабилизации обстановки, защиты новых территорий и проведения наступательных действий, объяснил Герасимов. По его словам, сегодня стране и ее Вооруженным силам противодействует практически весь коллективный Запад. В Кремле заявили, что указ президента России Владимира Путина о мобилизации продолжает действовать.
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Система мобилизационной подготовки оказалась не полностью адаптирована под современные экономические отношения. Об этом заявил командующий Объединенной группировки войск (ОГВ) в зоне СВО Валерий Герасимов. «Система мобилизационной подготовки в нашей стране оказалась не полностью адаптирована под новые современные экономические отношения, поэтому пришлось все исправлять на ходу», — констатировал Герасимов в разговоре с «Аргументами и фактами». Частичная мобилизация в России была проведена для стабилизации обстановки, защиты новых территорий и проведения наступательных действий, объяснил Герасимов. По его словам, сегодня стране и ее Вооруженным силам противодействует практически весь коллективный Запад. В Кремле заявили, что указ президента России Владимира Путина о мобилизации продолжает действовать.