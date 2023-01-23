Герасимов признал недочеты при проведении мобилизации в РФ 24 января 2023 в 00:41 Размер текста - 17 + Валерий Герасимов: мобилизационная подготовка оказалась не адаптирована под новые современные экономические отношения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Система мобилизационной подготовки оказалась не полностью адаптирована под современные экономические отношения. Об этом заявил командующий Объединенной группировки войск (ОГВ) в зоне СВО Валерий Герасимов. «Система мобилизационной подготовки в нашей стране оказалась не полностью адаптирована под новые современные экономические отношения, поэтому пришлось все исправлять на ходу», — констатировал Герасимов в разговоре с «Аргументами и фактами». Частичная мобилизация в России была проведена для стабилизации обстановки, защиты новых территорий и проведения наступательных действий, объяснил Герасимов. По его словам, сегодня стране и ее Вооруженным силам противодействует практически весь коллективный Запад. В Кремле заявили, что указ президента России Владимира Путина о мобилизации продолжает действовать. Система мобилизационной подготовки оказалась не полностью адаптирована под современные экономические отношения. Об этом заявил командующий Объединенной группировки войск (ОГВ) в зоне СВО Валерий Герасимов. «Система мобилизационной подготовки в нашей стране оказалась не полностью адаптирована под новые современные экономические отношения, поэтому пришлось все исправлять на ходу», — констатировал Герасимов в разговоре с «Аргументами и фактами». Частичная мобилизация в России была проведена для стабилизации обстановки, защиты новых территорий и проведения наступательных действий, объяснил Герасимов. По его словам, сегодня стране и ее Вооруженным силам противодействует практически весь коллективный Запад. В Кремле заявили, что указ президента России Владимира Путина о мобилизации продолжает действовать. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям