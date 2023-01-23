23 января 2023

Герасимов признал недочеты при проведении мобилизации в РФ

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Учебный центр Елань. Екатеринбург, солдаты, военнные, мобилизация, мобилизованные
Валерий Герасимов: мобилизационная подготовка оказалась не адаптирована под новые современные экономические отношения Фото:
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Система мобилизационной подготовки оказалась не полностью адаптирована под современные экономические отношения. Об этом заявил командующий Объединенной группировки войск (ОГВ) в зоне СВО Валерий Герасимов.

«Система мобилизационной подготовки в нашей стране оказалась не полностью адаптирована под новые современные экономические отношения, поэтому пришлось все исправлять на ходу», — констатировал Герасимов в разговоре с «Аргументами и фактами».

Частичная мобилизация в России была проведена для стабилизации обстановки, защиты новых территорий и проведения наступательных действий, объяснил Герасимов. По его словам, сегодня стране и ее Вооруженным силам противодействует практически весь коллективный Запад. В Кремле заявили, что указ президента России Владимира Путина о мобилизации продолжает действовать.

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Система мобилизационной подготовки оказалась не полностью адаптирована под современные экономические отношения. Об этом заявил командующий Объединенной группировки войск (ОГВ) в зоне СВО Валерий Герасимов. «Система мобилизационной подготовки в нашей стране оказалась не полностью адаптирована под новые современные экономические отношения, поэтому пришлось все исправлять на ходу», — констатировал Герасимов в разговоре с «Аргументами и фактами». Частичная мобилизация в России была проведена для стабилизации обстановки, защиты новых территорий и проведения наступательных действий, объяснил Герасимов. По его словам, сегодня стране и ее Вооруженным силам противодействует практически весь коллективный Запад. В Кремле заявили, что указ президента России Владимира Путина о мобилизации продолжает действовать.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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