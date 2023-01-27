В МИД РФ заявили о новом уровне конфликта Запада и России

Поставки танков на Украину западными странами выводят борьбу России и Запада на новый уровень, однако не помешают российской армии достичь своих целей. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга министерства.
«Поставка западных танков Украине не изменит ситуацию, но это выводит на новый уровень противостояние Запада с Россией», — заявила Мария Захарова в ходе своего выступления. Его трансляция ведется на официальном youtube-канале российского МИД.
О поставках танков Киеву уже высказались и другие российские официальные лица. Так, пресс-секретарь президента РФ заявил, что подобная помощь украинской стороне не помешает России добиться своих целей в ходе спецоперации. При этом, отметил он, это усиливает вовлеченность Запада в российско-украинский конфликт, сообщает «Национальная служба новостей».
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Поставки танков на Украину западными странами выводят борьбу России и Запада на новый уровень, однако не помешают российской армии достичь своих целей. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга министерства. «Поставка западных танков Украине не изменит ситуацию, но это выводит на новый уровень противостояние Запада с Россией», — заявила Мария Захарова в ходе своего выступления. Его трансляция ведется на официальном youtube-канале российского МИД. О поставках танков Киеву уже высказались и другие российские официальные лица. Так, пресс-секретарь президента РФ заявил, что подобная помощь украинской стороне не помешает России добиться своих целей в ходе спецоперации. При этом, отметил он, это усиливает вовлеченность Запада в российско-украинский конфликт, сообщает «Национальная служба новостей».