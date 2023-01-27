В МИД РФ заявили о новом уровне конфликта Запада и России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, захарова мария
Мария Захарова прокомментировала поставки танков Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Поставки танков на Украину западными странами выводят борьбу России и Запада на новый уровень, однако не помешают российской армии достичь своих целей. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга министерства.

«Поставка западных танков Украине не изменит ситуацию, но это выводит на новый уровень противостояние Запада с Россией», — заявила Мария Захарова в ходе своего выступления. Его трансляция ведется на официальном youtube-канале российского МИД.

О поставках танков Киеву уже высказались и другие российские официальные лица. Так, пресс-секретарь президента РФ заявил, что подобная помощь украинской стороне не помешает России добиться своих целей в ходе спецоперации. При этом, отметил он, это усиливает вовлеченность Запада в российско-украинский конфликт, сообщает «Национальная служба новостей».

Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

Коротко о главных событиях с фронта - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Поставки танков на Украину западными странами выводят борьбу России и Запада на новый уровень, однако не помешают российской армии достичь своих целей. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга министерства. «Поставка западных танков Украине не изменит ситуацию, но это выводит на новый уровень противостояние Запада с Россией», — заявила Мария Захарова в ходе своего выступления. Его трансляция ведется на официальном youtube-канале российского МИД. О поставках танков Киеву уже высказались и другие российские официальные лица. Так, пресс-секретарь президента РФ заявил, что подобная помощь украинской стороне не помешает России добиться своих целей в ходе спецоперации. При этом, отметил он, это усиливает вовлеченность Запада в российско-украинский конфликт, сообщает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...