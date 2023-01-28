Киев начал срочные переговоры о поставках дальнобойных ракет и авиации

Украина проводит экстренные переговоры со странами Запада о передаче Киеву авиации и дальнобойных ракет. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
«Первое — переговоры уже идут. Второе — переговоры идут ускоренно. Думаю, что мы в короткое время выйдем на следующие инструменты», — заявил Подоляк в эфире телеканала «Дом». Его слова приводит ТАСС. Он уточнил, что под следующими инструментами понимает поставки Украине дальнобойных ракет и авиации.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны Запада начали спонсировать Киев оружием. 27 января член экспертного клуба «Дигория», политолог Кирилл Яшин заявил, что В Евросоюзе будет снижаться благосостояние жителей в результате поставок европейского оружия Украине. В случае получения Украиной наступательного вооружения, Россия применит ядерный удар. Об этом 22 января заявил Спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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Украина проводит экстренные переговоры со странами Запада о передаче Киеву авиации и дальнобойных ракет. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. «Первое — переговоры уже идут. Второе — переговоры идут ускоренно. Думаю, что мы в короткое время выйдем на следующие инструменты», — заявил Подоляк в эфире телеканала «Дом». Его слова приводит ТАСС. Он уточнил, что под следующими инструментами понимает поставки Украине дальнобойных ракет и авиации. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны Запада начали спонсировать Киев оружием. 27 января член экспертного клуба «Дигория», политолог Кирилл Яшин заявил, что В Евросоюзе будет снижаться благосостояние жителей в результате поставок европейского оружия Украине. В случае получения Украиной наступательного вооружения, Россия применит ядерный удар. Об этом 22 января заявил Спикер Госдумы Вячеслав Володин.