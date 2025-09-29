Российские военные освободили населенный пункт Шандриголово в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
«Подразделения группировки войск „Запад“ улучшили тактическое положение и в результате решительных действий освободили населенный пункт Шандриголово Донецкой Народной Республики», — сообщает telegram-канал Минобороны РФ. Таким образом, группировка «Запад» продолжает успешно развивать наступление на данном направлении.
В Херсоне, находящемся под контролем украинских властей, отмечается тяжелая и угнетающая обстановка, а местные жители испытывают подавленность в связи с действиями киевского руководства. Об этом сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо. В то же время российские войска завершили освобождение южной части Донецкой Народной Республики; за последние шесть месяцев под контроль в республике взято свыше четырех тысяч квадратных километров. Активные боевые действия Вооруженных сил России продолжаются в таких городах Донбасса, как Красноармейск (Покровск) и Димитров (Мирноград), а также в Купянске и Волчанске Харьковской области. Потери украинских вооруженных сил составляют несколько тысяч человек. Подробнее об обстановке на фронте и успехах войск России — в материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.