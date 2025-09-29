Радиостанция Судного дня отправила два сообщения за день

Радиостанция УВБ-76, известная как «Жужжалка» или «Радиостанция Судного дня», 29 сентября 2025 года передала два голосовых сообщения в эфире. Об этом сообщил telegram-канал «УВБ-76 логи», который фиксирует работу станции.
В 12:45по московскому времени прозвучало: «НЖТИ 55849 ВОЗМЕЩЕНИЕ 8597 7049». В 12:47 по московскому времени радиостанция передала: «НЖТИ 49909 СБРАЖИВАНИЕ 3776 8908».
Радиостанция УВБ-76 (позывной МДЖБ) функционирует с 1970-х годов и преимущественно передает непрерывный монотонный сигнал низкой частоты, благодаря чему получила прозвище «Жужжалка». Данная станция традиционно ассоциируется с системами связи российских Вооруженных сил. Ее деятельность находится под постоянным наблюдением как специалистов, так и энтузиастов из различных стран. Несмотря на распространенные слухи о возможной связи УВБ-76 с ядерным вооружением, эксперты и представители военного ведомства неоднократно опровергали подобные утверждения, уточняя, что основное назначение станции заключается в передаче служебных сообщений и контроле работы дежурного персонала.
