Радиостанция Судного дня отправила два сообщения за день

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Радиостанция Судного дня передала второе сообщение за сутки
Радиостанция Судного дня передала второе сообщение за сутки Фото:

Радиостанция УВБ-76, известная как «Жужжалка» или «Радиостанция Судного дня», 29 сентября 2025 года передала два голосовых сообщения в эфире. Об этом сообщил telegram-канал «УВБ-76 логи», который фиксирует работу станции.

В 12:45по московскому времени прозвучало: «НЖТИ 55849 ВОЗМЕЩЕНИЕ 8597 7049». В 12:47 по московскому времени радиостанция передала: «НЖТИ 49909 СБРАЖИВАНИЕ 3776 8908».

Радиостанция УВБ-76 (позывной МДЖБ) функционирует с 1970-х годов и преимущественно передает непрерывный монотонный сигнал низкой частоты, благодаря чему получила прозвище «Жужжалка». Данная станция традиционно ассоциируется с системами связи российских Вооруженных сил. Ее деятельность находится под постоянным наблюдением как специалистов, так и энтузиастов из различных стран. Несмотря на распространенные слухи о возможной связи УВБ-76 с ядерным вооружением, эксперты и представители военного ведомства неоднократно опровергали подобные утверждения, уточняя, что основное назначение станции заключается в передаче служебных сообщений и контроле работы дежурного персонала.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Радиостанция УВБ-76, известная как «Жужжалка» или «Радиостанция Судного дня», 29 сентября 2025 года передала два голосовых сообщения в эфире. Об этом сообщил telegram-канал «УВБ-76 логи», который фиксирует работу станции. В 12:45по московскому времени прозвучало: «НЖТИ 55849 ВОЗМЕЩЕНИЕ 8597 7049». В 12:47 по московскому времени радиостанция передала: «НЖТИ 49909 СБРАЖИВАНИЕ 3776 8908». Радиостанция УВБ-76 (позывной МДЖБ) функционирует с 1970-х годов и преимущественно передает непрерывный монотонный сигнал низкой частоты, благодаря чему получила прозвище «Жужжалка». Данная станция традиционно ассоциируется с системами связи российских Вооруженных сил. Ее деятельность находится под постоянным наблюдением как специалистов, так и энтузиастов из различных стран. Несмотря на распространенные слухи о возможной связи УВБ-76 с ядерным вооружением, эксперты и представители военного ведомства неоднократно опровергали подобные утверждения, уточняя, что основное назначение станции заключается в передаче служебных сообщений и контроле работы дежурного персонала.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...