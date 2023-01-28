Пасечник: обстрел Украиной больницы в ЛНР будет иметь тяжкие последствия по всему миру

29 января 2023 в 01:02 Размер текста - 17 +

Обстрелы ВСУ больницы в Новоайдаре обернутся тяжкими последствиями для мира, считает Пасечник Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Обстрел больницы Вооруженными силами Украины (ВСУ) 28 января в Луганской Народной Республике (ЛНР) будет иметь тяжкие последствия для всего мирового сообщества, поскольку сейчас Запад своим молчанием поощряет действия боевиков по всему миру. Об этом заявил врио главы ЛНР Леонид Пасечник. «Молчаливое одобрение Западом наплевательского отношения украинского режима к фундаментальным основам гуманитарного права поощряет боевиков по всему миру и, не сомневаюсь, будет иметь тяжелые последствия для всего мирового сообщества», — заявил Пасечник у себя в telegram-канале . Согласно мнению врио, киевские неонацисты рассматривают в качестве своего противника самых беззащитных людей — пациентов больниц. В 7:30 утра ВСУ нанесли удар ракетами HIMARS по больнице в пункте Новоайдаре (ЛНР). В результате удара погибли 14 человек, общее число пострадавших — 36. В Министерстве обороны России назвали удар спланированным Киевом. Полянский также заявил ранее, что одним из главных виновников преступления являются Соединенные Штаты, передает RT.

Обстрел больницы Вооруженными силами Украины (ВСУ) 28 января в Луганской Народной Республике (ЛНР) будет иметь тяжкие последствия для всего мирового сообщества, поскольку сейчас Запад своим молчанием поощряет действия боевиков по всему миру. Об этом заявил врио главы ЛНР Леонид Пасечник. «Молчаливое одобрение Западом наплевательского отношения украинского режима к фундаментальным основам гуманитарного права поощряет боевиков по всему миру и, не сомневаюсь, будет иметь тяжелые последствия для всего мирового сообщества», — заявил Пасечник у себя в telegram-канале. Согласно мнению врио, киевские неонацисты рассматривают в качестве своего противника самых беззащитных людей — пациентов больниц. В 7:30 утра ВСУ нанесли удар ракетами HIMARS по больнице в пункте Новоайдаре (ЛНР). В результате удара погибли 14 человек, общее число пострадавших — 36. В Министерстве обороны России назвали удар спланированным Киевом. Полянский также заявил ранее, что одним из главных виновников преступления являются Соединенные Штаты, передает RT.