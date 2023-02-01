Пермские силовики потратятся на кочегаров, чтобы не мерзнуть весной

В Пермском крае ищут кочегаров для обогрева пунктов полиции

02 февраля 2023 в 15:10 Размер текста - 17 +

Кочегарам необходимо проводить работы в котельных трех пунктов полиции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Пермском крае управление МВД РФ «Кочевский» объявило конкурс на оказание услуг кочегаров по обогреву административных зданий в весенние месяцы. Речь о трех сельских пунктах полиции. Начальная и максимальная цена контракта — более 350 тысяч рублей, сообщается в техзадании, опубликованном в сервисе «Сбербанк-АСТ». «Место оказания услуг кочегаров — Пермский край, села Кочево, Коса, Юрла. Необходимое общее количество человек — 10. Срок выполнения работ — с 1 марта 2023 года по 15 мая 2023 года (76 смен). График работы — круглосуточный», — сообщается в техзадании. К услугам кочегаров относятся обслуживание отопительного котла с ручной загрузкой дров, подпитка котлов водой, подача дров с площадки хранения. Также кочегарам нужно один раз в смену проверять отопительную систему и спускать скопившийся в ней воздух. Итоги аукциона планируют подвести 13 февраля 2023 года. Ранее URA.RU рассказывало, что в пермском главке МВД через аукцион ищут место для занятий по стрельбе и рукопашному бою. Начальная и максимальная цена контракта составляет 2,6 млн рублей.

В Пермском крае управление МВД РФ «Кочевский» объявило конкурс на оказание услуг кочегаров по обогреву административных зданий в весенние месяцы. Речь о трех сельских пунктах полиции. Начальная и максимальная цена контракта — более 350 тысяч рублей, сообщается в техзадании, опубликованном в сервисе «Сбербанк-АСТ». «Место оказания услуг кочегаров — Пермский край, села Кочево, Коса, Юрла. Необходимое общее количество человек — 10. Срок выполнения работ — с 1 марта 2023 года по 15 мая 2023 года (76 смен). График работы — круглосуточный», — сообщается в техзадании. К услугам кочегаров относятся обслуживание отопительного котла с ручной загрузкой дров, подпитка котлов водой, подача дров с площадки хранения. Также кочегарам нужно один раз в смену проверять отопительную систему и спускать скопившийся в ней воздух. Итоги аукциона планируют подвести 13 февраля 2023 года. Ранее URA.RU рассказывало, что в пермском главке МВД через аукцион ищут место для занятий по стрельбе и рукопашному бою. Начальная и максимальная цена контракта составляет 2,6 млн рублей.